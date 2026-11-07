Atlante supera a Pumas en asistencia como local dentro del Apertura 2026

Atlante cerró su participación como local en el Apertura 2026, torneo que representó su regreso a la Liga MX en el que 196,197 aficionados siguieron a los Potros de Hierro en el Estadio Banorte, generando una asistencia mayor que la de Pumas durante el presente semestre.

América, Toluca, León, Pachuca, Monterrey, Pumas, Atlético San Luis y Santos fueron los conjuntos que visitaron al Atlante en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026 de la Liga MX; solamente ante las Águilas y los del Pedregal, el recinto abrió cada una de sus secciones, en todos los demás el aro superior del inmueble (antes conocido como la zona general, hoy 400, 500 y 600) permaneció completamente cerrada.

Pumas derrotó al Atlante en la Jornada 12 del Apertura 2026 en la Liga MX. Mexsport

Considerando a los equipos capitalinos, América es el conjunto que sumó mayor cantidad de aficionados en sus tribunas, seguido por Cruz Azul, sin embargo, Atlante supera a Pumas en asistencia como local durante el Apertura 2026 de la Liga MX.

Atlante contó con un total de 196,197 aficionados repartidos entre sus 8 compromisos en el semestre, mientras que Pumas suma 179,101 ya considerando el lleno en el Clásico Capitalino de este sábado 7 de noviembre.

Con una diferencia de 17,096 aficionados, Atlante suma una mayor cantidad de aficionados en la tribuna que Pumas durante el Apertura 2026 de la Liga MX.

Esta es la asistencia en cada uno de los partidos del Equipo del Pueblo en el semestre que marcó su regreso a la Liga MX:

Atlante Vs América / 58,576 asistentes, Jornada 2.

Atlante Vs Toluca / 22,090 aficionados, Jornada 4.

Atlante Vs León / 13,162 seguidores, Jornada 6.

Atlante Vs Pachuca / 9,975 espectadores, Jornada 8.

Atlante Vs Monterrey / 15,939 asistentes, Jornada 10.

Atlante Vs Pumas / 49,030 aficionados, Jornada 12.

Atlante Vs Atlético San Luis / 11,322 seguidores, Jornada 14.

Atlante Vs Santos / 16,103 espectadores, Jornada 16.

* Pumas aún cuenta con posibilidades de superar la cantidad de aficionados en sus tribunas respecto al Atlante, sin embargo, de hacerlo habrá necesitado de 1 juego más que los azulgranas (Vs Monterrey, Jornada 17).

Con 196,197 aficionados como local en el Apertura 2026, Atlante supera en asistencia a Pumas. Mexsport

BFG