Sin la "Hormiga", Olympiacos cumple ante el Kifisia en la Súper Liga

El Olympiacos firmó una trabajosa victoria por 2-3 como visitante frente al AE Kifisia FC en la jornada 9 de la Súper Liga de Grecia. Sin embargo, el delantero mexicano Armando González contempló los 90 minutos desde el banquillo de suplentes.

Aunque venía de anotar el gol de la victoria semanas atrás en la UEFA Europa League entrando de recambio ante el Sparta Praga, en el torneo local le ha costado mantener regularidad en el cuadro titular.

El encuentro arrancó con un dominio dividido. Pese a tener mayor control del balón en la primera mitad, Olympiacos no logró romper el cero y se marchó al descanso empatado sin goles.

Al 46’ Joel Roca abrió el marcador para la visita tras una asistencia de Jota Silva. Más tarde, al 71, el estratega apostó por ingresar a Marius Mouandilmadji en lugar de Roman Yaremchuk en la delantera, y la modificación le dio frutos inmediatos al firmar el 0-2.

Al 80’ Jordi Mboula metió al Kifisia en la pelea tras descontar en el marcador. El duelo tuvo un cierre de locura. Al 90’ Gerson Sousa empató momentáneamente 2-2 para los locales, pero un minuto más tarde, Gelson Martins rescató la victoria para Olympiacos con el 2-3 definitivo.

A pesar del apretado encuentro, la "Hormiga" no sumó minutos en el Estadio Apóstolos Nikolaidis.

Con este partido, Armando González suma 6 partidos consecutivos integrando el banco de suplentes, además de la reciente rotación en la Copa de Grecia donde ni siquiera entró en la convocatoria. Con este triunfo, Olympiacos llega a 22 puntos y se mantiene peleando los primeros lugares de la tabla general de la Súper Liga de Grecia.

El siguiente duelo del Olympiacos será en la UEFA Europa League, ante el Stade Rennais, el 4 de noviembre. En la Súper Liga, se medirán ante PAOK Salónica, cuatro días después.