Sergio Ramos responde al "Tato" Noriega tras críticas por los Grammys y su canción

La relación entre Sergio Ramos y la directiva de los Rayados de Monterrey había terminado positivamente, con el jugador español agradeciendo por el tiempo vivido con la escuadra, pero ahora unos comentarios de José Antonio "Tato" Noriega, presidente del club, han llevado a una discusión entre ambos personajes.

La relación que había terminado bien se tensó por el lanzamiento del sencillo de Sergio Ramos el año pasado titulado "Cibeles". Según apuntó “Tato” Noriega en RG La Deportiva, una estación de radio de Nuevo León, el equipo de Monterrey se vio sorprendido por esa canción, pero también por la presencia de Ramos como presentador en los Latin Grammy.

Según el directivo, la grabación del tema musical fue una sorpresa total: "Me enteré el día que salió, no sabía que existía ni que se estaba grabando". Sobre los premios en Las Vegas, donde Ramos entregó un galardón a Bad Bunny, el directivo señaló que el compromiso ya estaba asumido por el jugador antes de solicitar el aval: "Te pone en una disyuntiva de ¿qué hay que hacer?, no es algo que ya estaba hablado".

Para José Antonio Noriega, el momento en que sucedieron las cosas “no era el ideal, no era oportuno”, debido a las competencias y preparación que estaba sosteniendo el Monterrey.

La respuesta de Sergio Ramos

Tras las críticas de Noriega sobre su participación en eventos mediáticos, Ramos no guardó silencio y arremetió directamente contra el directivo. "El que me dio permiso fue Tato, que deje de vender humo y que deje la prensa", sentenció el sevillano a través de un mensaje revelado en el noticiero Telediario.

El defensa fue más allá y exigió a Noriega un cambio de enfoque en su gestión: "Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición que se lo merecen ya" y agregó que el permiso existió: “Permiso también le dio a otros jugadores, pero no lo dice y lo tapan”.

Sin embargo, Ramos no guarda rencor sino cariño para la institución a quienes les mandó un mensaje: “Todo lo mejor a Rayados siempre. ¡Arriba el Monterrey!".