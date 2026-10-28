¿Regresa Chino Huerta? Rafa Márquez visita a Pumas previo a Nations League

Estamos a pocas semanas de que Rafael Márquez revele su segundo convocatoria con la Selección Mexicana previo al partido ante Jamaica de la Concacaf Nations League y ante ello, el ‘Kaiser’ estuvo en La Cantera de Pumas.

Este día, el DT del Tricolor visitó el entrenamiento del Club Universidad, como parte de su gira de trabajo y visorias en la Liga MX.

También estuvieron presentes el vicepresidente de Selecciones Nacionales, Enrique Nieto; el director deportivo de Selecciones Mayores, Duilio Davino y el auxiliar técnico, b.

Rafa Márquez, Esteban Solari y Luis Raúl González, reunidos en la Cantera de Pumas FMF

Por parte de los Pumas, la comitiva estuvo formada por Luis Raúl González, Presidente del Club Universidad Nacional; Antonio Sancho, vicepresidente deportivo y Carlos Gutiérrez, director de estrategia deportiva.

Es la segunda visita a un club de la capital del país, después que ayer estuvo presente en las instalaciones del Atlante. Además de haber estado previamente con Chivas, Rayados, Atlas y otros equipos.

¿El Chino Huerta regresará al Tri de Rafa Márquez?

Tras esta visita, es imposible no pensar que probablemente Rafa Márquez estuvo presente para ver a un jugador en particular: César Huerta.

El ‘Chino’, tras su regreso a México, ha tenido destacadas actuaciones con los Pumas. Aunque ha deslumbrado como en su primera etapa, Huerta ha elevado su nivel en comparación de cuanto estuvo en Bélgica.

El Chino Huerta no ha sido convocado a la Selección Mexicana desde el Mundial 2026. Su última participación fue el 18 de junio de 2026, cuando ingresó al minuto 84 en el partido vs. Corea del Sur (México 1-0) en el Estadio Guadalajara.

Ahora con la Nations League a la vuelta de la esquina, el Chino tendría buenas posibilidades de formar parte de la convocatoria del Tricolor.