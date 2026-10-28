Luis García encontró el amor por el golf en Francia 1998, mientras veía el Mundial desde la banca

Francia 1998 no le regaló a Luis García la oportunidad de disputar un solo minuto en la Copa del Mundo, pero aquel viaje le tenía preparada una sorpresa lejos de las canchas.

Mientras esperaba su oportunidad con la Selección Mexicana, el delantero encontró una pasión inesperada: el golf. Una historia que comenzó entre bastones prestados, golpes sin dirección y una anécdota que todavía recuerda con una sonrisa.

La aventura comenzó antes del torneo. Por decisión de los directivos, México viajó con anticipación y disputó una gira de 20-25 partidos de preparación. En uno de aquellos recorridos, el equipo llegó a un hotel que se anunciaba como un castillo, aunque el verdadero tesoro estaba en sus instalaciones: un campo de golf.

Manuel Lapuente, entrenador del Tricolor, llevaba sus propios bastones. En aquellos años, recuerda García, pocos futbolistas practicaban ese deporte. La curiosidad hizo que varios compañeros se acercaran a probarlo.

“Me acuerdo que ahí empezamos Jorge Campos, Ramón Ramírez, Alberto Aspe e Isaac Terrazas”, contó Luis García en entrevista con Excélsior.

La primera experiencia tuvo más de comedia que de técnica. Isaac Terrazas, tomó el driver en el hoyo uno sin que el grupo supiera muy bien cómo debía utilizarlo. Golpeó la pelota y terminó destrozando la cabeza del bastón de Lapuente.

“Ahí empezó a jugar Jorge Campos, que se enamoró del deporte. Todos los demás lo dejamos y lo retomamos años después, yo empecé bien a jugar en pandemia”, recordó García.

El golf se quedó guardado durante un tiempo para Luis, hasta que la pandemia le permitió retomarlo con mayor seriedad. Entonces descubrió que el atractivo no estaba únicamente en embocar la pelota en el hoyo, sino en todo lo que sucede alrededor.

“Es un deporte que compites contra ti mismo aunque hay otros competidores, es un rollo contigo”, explicó. También habló de la seducción de la pelota, de los paisajes, los árboles y el silencio que envuelve cada recorrido. Para él, hay algo especial en ese ambiente tranquilo y agradable que permite disfrutar la competencia de otra manera.

Acostumbrado al ruido de los estadios y a la presión del futbol profesional, García ha tenido oportunidad de jugar torneos e incluso compartir campo con golfistas profesionales. Admite que al principio aparecen los nervios, pero después llega la relajación.

“La parte de la competencia cuando salía a jugar en un estadio no es lo mismo que aquí, he estado en algunos torneos y he tenido la fortuna de jugar con pros en lo que sí sientes un poco de nervio, pero después te relajas”

Francia 1998 quedó en su memoria como el Mundial en el que no pudo jugar, pero también como el lugar donde comenzó una historia distinta. No encontró minutos en la cancha, aunque terminó descubriendo un deporte que años después volvería a conquistarle.