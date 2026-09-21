Sergio Aguayo, el jugador de Chivas que brilla en Colombia

Chivas siempre se ha caracterizado por sacar muchos jugadores de su cantera, algunos logran tener un lugar, pero otros tienen que irse por algunos meses del club para poder ser tomados en cuenta, caso de Sergio Aguayo.

El delantero mexicano de 23 años ya suma cinco partidos en la Liga BetPlay (Primera A), en los que ha acumulado 217 minutos y ha convertido dos goles, ambos decisivos para el Deportes Tolima.

Su primer tanto llegó como suplente ante Llaneros, donde ingresó y marcó de cabeza el 2-1 definitivo que le dio la victoria a su equipo. Días después, en su segunda titularidad, abrió el marcador de penal al minuto 22 en el empate 1-1 ante América de Cali y estuvo cerca de un doblete con una chilena espectacular que fue anulada.

Sergio Aguayo marcó el gol del empate para Deportes Tolima Instagram

El técnico del Tolima le ha otorgado cada vez más confianza. Después de entrar desde el banquillo en sus primeras apariciones, Aguayo se consolidó como titular y disputó cerca de 80 minutos en el duelo ante América de Cali.

Además de la liga local, Aguayo también sumó minutos en la Copa Libertadores (dos partidos), lo que le ha permitido ganar experiencia internacional de forma rápida.

Su adaptación ha sido positiva: no solo anota, sino que genera peligro constante y responde cuando el técnico lo pone de arranque. El mexicano está dejando huella en Colombia y se perfila como una de las figuras a seguir en el torneo.

Chivas mantiene la mira en Sergio Aguayo

En el Guadalajara, Sergio Aguayo ya había dejado buenas sensaciones, especialmente en su paso por el Tapatío, donde se consolidó como goleador.

Sin embargo, con el primer equipo no encontró la regularidad deseada y la directiva rojiblanca decidió cederlo por un año a Deportes Tolima para que sumara minutos de calidad y madurara.

Con estas actuaciones destacadas en Colombia, todo indica que regresaría a Chivas con más herramientas y listo para pelear por un lugar en la titularidad del Rebaño.