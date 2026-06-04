Serena Williams es captada en Londres: las fotos que confirman su espectacular regreso al tenis a los 44 años

Serena Williams volvió a ocupar una cancha de tenis y las imágenes recorrieron el mundo. La estadunidense de 44 años fue fotografiada este jueves en el Queen's Club de Londres durante una sesión de entrenamiento que marca el inicio de su regreso a la competencia profesional, casi cuatro años después de disputar su último partido oficial.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam apareció sobre el césped londinense junto a la canadiense Victoria Mboko, la joven jugadora con la que formará pareja en el torneo de dobles del Campeonato HSBC, certamen que comenzará la próxima semana y que sirve como preparación para Wimbledon.

Las fotografías representan la primera evidencia pública de la vuelta de Williams desde que sorprendió al tenis mundial al anunciar su intención de competir nuevamente. La estadunidense recibió una invitación especial para participar en Queen's Club, donde iniciará un nuevo capítulo en una carrera que parecía haber llegado a su fin tras el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Aquel torneo fue considerado durante años como su despedida, aunque la propia Williams evitó hablar de retiro y prefirió describir su salida como una evolución lejos del deporte.

Ahora, las imágenes tomadas en Londres muestran a la exnúmero uno del mundo nuevamente en modo competencia y alimentan las especulaciones sobre una posible participación en Wimbledon, que comenzará el 29 de junio.

La expectativa es enorme. No todos los días una de las figuras más influyentes en la historia del deporte regresa al circuito profesional después de casi cuatro años de ausencia.