De ser el ídolo en la selección paraguaya de futbol a apoyarlos con promociones de burritos de carne

Las dudas crecientes de Paraguay por perder en el debut ante Estados Unidos por goleada se fueron disipando conforme sacó mejores resultados; su funcionamiento, al final, le hizo acceder a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Ahora, el equipo guaraní se topará de frente con una potencia como Alemania y todo su proyecto se concentra en 90 minutos o más para salir airosos.

En medio del fervor que existe en Paraguay, el notable Salvador Cabañas, quien en 2010 estaba llamado a ser el líder del equipo, ahora apoya desde otro ángulo, promocionando burritos de carne.

Cabañas durante el comercial de burritos. Imagen de redes sociales

De 2010 a 2026, Cabañas sigue siendo famoso

Cabañas sufrió un trance tremebundo cuando un incidente de madrugada en un bar le alojó una bala de 9 milímetros en el hemisferio derecho de su cerebro. La conmoción fue completa porque a cinco meses de iniciar Sudáfrica 2010, el mejor jugador de Paraguay, quien además ya tenía un convenio para dejar al Club América de México e ir al Sunderland de Inglaterra, quedaba fuera de la competencia.

El trabajo de rehabilitación de Cabañas fue duro y tuvo que sobreponerse, sobre todo, a la realidad social que le azotó de nueva cuenta. Si había salido de la humildad y tocó las puertas de la riqueza y la vida afamada, tuvo que regresar a su pueblo natal, Itauguá, para subsistir módicamente junto a sus padres. Su mujer se alejó con sus dos hijos y su cuñado se encargó de ayudarle con sus presentaciones, siendo el administrador de la poca riqueza que le quedó.

A la vuelta de los años, "El Mariscal" Cabañas mira el Mundial desde lejos, pero con la consigna de que su vida vale más. Anda lúcido y con una memoria inmejorable; llega a recordar jugadas que hacía en el campo, resultados y compañeros.

Comiendo burritos de carne paraguayos por el Mundial

Por eso, la empresa Lomy lo convocó para que anuncie sus burritos. Cabañas aparece en una cancha de fútbol con un sillón en el pasto mientras una voz fuera de cuadro recuerda que la selección paraguaya inició goleada, pero después se sobrepuso a la adversidad. El Mariscal juega con la cámara y, con gran versatilidad, anuncia un burrito para morderlo.

Salvador Cabañas era el mejor jugador del América y de la selección paraguaya. (Mexsport)

Lomy es una cadena de restaurantes de comida rápida que se especializa en Paraguay en burritos, sándwiches y hamburguesas.