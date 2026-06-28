Gustavo Alfaro desafía a Alemania: "Paraguay puede competir contra todos"

La Selección de Paraguay está lista para enfrentar uno de los mayores retos de su participación en el Mundial 2026. A unas horas del duelo frente a Alemania en los dieciseisavos de final, el técnico Gustavo Alfaro aseguró que su equipo afronta el compromiso con humildad, pero convencido de que puede competir de tú a tú ante cualquier rival.

Alfaro ve a Alemania como un desafío y una oportunidad

En conferencia de prensa, Gustavo Alfaro reconoció que enfrentar a Alemania, una de las candidatas al título en la Copa del Mundo 2026, representa una prueba de máxima exigencia, aunque también una oportunidad para continuar con el crecimiento de la Selección de Paraguay.

Por un lado es un desafío muy grande en todos los aspectos y es un aprendizaje también, porque nosotros estamos ante una posibilidad de aprendizaje muy grande que la tenemos que aprovechar. Más allá de que nos toque pasar o quedar al margen, esto continúa. Paraguay ya está clasificado para el próximo Mundial", afirmó.

El estratega argentino también destacó que llegar a esta instancia tiene un valor especial, ya que es consecuencia del trabajo realizado durante el proceso clasificatorio.

Es un desafío muy grande y muy lindo. Qué bueno que Paraguay pueda pasar por estos escenarios. Nos tocó uno de los organizadores como cabeza de serie y creo que tiene mucho más mérito enfrentarlo ahora que en la fase de grupos, porque es un tributo a lo que conseguiste en la clasificación", agregó.

La experiencia ante las potencias fortalece a Paraguay

Gustavo Alfaro recordó que su equipo ya ha enfrentado recientemente a selecciones de primer nivel como Argentina y Brasil, experiencias que considera fundamentales para preparar el duelo frente a Alemania.

Todo fue planificado para este escenario. Los amistosos que organizamos desde que clasificamos fueron pensando en vivir este tipo de experiencias y medirnos ante los mejores", explicó.

El entrenador destacó que esos antecedentes le permiten confiar en que Paraguay puede competir en igualdad de condiciones.

Ya hemos estado frente a Argentina, a Brasil y a equipos de la misma o mayor envergadura que Alemania. Nos ha costado mucho, pero hemos podido sacar adelante esos partidos. ¿Por qué no este?", señaló.

"Podemos competir contra todos"

Al cierre de su comparecencia, Gustavo Alfaro dejó un mensaje de confianza de cara al compromiso frente a Alemania, sin perder de vista la humildad que ha caracterizado a su selección.