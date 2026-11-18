Atlante dejó la cancha y el balón durante unos minutos para visitar el Senado de la República, sitio en el que fue reconocido luego de 110 años de existencia, destacando la importancia del futbol para transformar vidas y lo que genera en cuanto a oportunidades para la juventud.

Previo a cerrar su participación en el torneo que marca su regreso a la Liga MX, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República Higinio Martínez recalcó lo que genera Atlante, escuadra que no cuenta con una animadversión y, en tono de broma, recordó:

Nunca fui fan del Atlante, no podías odiar al Atlante, aunque le ganara a tu equipo, me da gusto venir aquí y ver que están aquí, nos da gusto recibirlos”.

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez, con la playera del Atlante en compañía de Emmanuel Reyes, Senador, presidente de la Comisión de Economía. Bernardo Ferreira

Entre la celebración de su tío y destacando la presencia de su hermano en el Auditorio Octavio Paz, el Senador Emmanuel Reyes celebró la presencia de uno de los hombres que acaparó los reflectores como Miguel Herrera, quien –pese a ser interrumpido por un error técnico- no escondió su amor por el conjunto al que hoy comanda desde el área técnica:

“Hay muchos atlantistas aquí, el primer equipo que fui a ver fue el Atlante. Muchas veces me comuniqué con el Presidente del equipo, con el Director Deportivo para felicitarlos por su paso en la Liga de Expansión y seguimos con mucho cariño abrazando estos colores”.

El futbol lo salvó de la violencia y delincuencia

Ante una multitud de jóvenes que se dieron cita por invitación de la Presidenta Municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, el oriundo de Ecatepec -Edgar Jiménez- compartió con los asistentes la relevancia que tiene el futbol en su vida y la forma en la que cambió su rumbo:

Soñé con que mi destino iba a ser con un balón en los pies y no una vida manchada de violencia y de delincuencia. Como la mayoría de los niños en este país, siempre soñé con ser un futbolista profesional. Siempre he creído que el deporte puede cambiar una vida y hoy soy prueba de ello. Siempre elijan el camino donde hay un balón y un par de botines, porque, al menos para mí, esa fue la salvación”.

Tras cumplir 110 años de historia, Atlante fue reconocido en el Senado de la República. Bernardo Ferreira

Con el ‘grito de guerra’ que caracteriza a la afición azulgrana, se clausuró el reconocimiento de un conjunto que ya planea el siguiente semestre: Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y si no…. (Félix Fernández sí lo completó en el Senado).

BFG