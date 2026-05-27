Selección de Turquía: historia, calendario y su máxima estrella para el Mundial 2026

Tras retirarse del Mundial de 1950 por problemas económicos, Turquía debutó en Suiza 1954. Clasificaron de la forma más curiosa posible: empataron en el repechaje contra España y, como no había penaltis, un niño ciego italiano llamado Franco Gemma sacó el nombre de Turquía de una urna.

En el torneo golearon 7-0 a Corea del Sur, pero fueron eliminados por la poderosa Alemania Federal. Tras esto, el equipo desapareció del mapa mundialista por casi medio siglo.

Turquía sueña con una gran participación en la Copa del Mundo 2026 Instagram

Después de 48 años de ausencia, Turquía regresó en Corea-Japón 2002 y firmó una de las mayores sorpresas de la historia. Con una generación mítica liderada por el portero Rüştü Reçber, el delantero Hakan Şükür y el talentoso Hasan Şaş, llegaron a Semifinales.

Solo pudieron ser frenados por el Brasil de Ronaldo (a quienes casi empatan). Se quedaron con el Tercer Lugar tras vencer a Corea del Sur, partido donde Şükür anotó el gol más rápido de los Mundiales (11 segundos).

Turquía se convirtió en una selección "copera" en Europa, llegando a semifinales de la Eurocopa 2008 con remontadas épicas en los últimos minutos, lo que les dio fama de equipo que nunca muere. Sin embargo, fracasaron en clasificar a los Mundiales de 2006 a 2022, generando una frustración nacional inmensa.

Actualmente (2026): Turquía ha vuelto al Mundial tras 24 años de sequía. Llegan con una identidad renovada y joven, liderada por Arda Güler (el "Niño de Oro" del Real Madrid) y Kenan Yıldız, quienes han devuelto la esperanza de repetir la hazaña de 2002.

Con un futbol audaz y ofensivo, los otomanos regresan decididos a demostrar que su jerarquía sigue intacta. El objetivo es claro: superar la fase de grupos y revivir la gloria de 2002, dejando claro que han vuelto para quedarse en la élite.

La pasión desbordante de su afición y el hambre de éxito de su nueva camada técnica prometen convertir cada partido en una batalla, donde la bandera de la media luna buscará ondear con fuerza en las instancias definitivas del gran certamen.

Dato curioso: Turquía jugó el partido más caluroso

Un dato casi surrealista es que Turquía ostenta el récord de haber jugado el partido con mayor diferencia de temperatura corporal entre dos equipos en la historia de los Mundiales.

Los jugadores de la Selección de Turquía Instagram

Durante el Mundial de 2002, en el partido por el tercer puesto contra Corea del Sur, se descubrió que los jugadores turcos estaban compitiendo con una fiebre promedio de 38.5°C debido a un virus estomacal que afectó a casi toda la plantilla la noche anterior.

A pesar de estar físicamente debilitados y con escalofríos, los turcos no solo ganaron el partido, sino que marcaron el gol más rápido de la historia en ese estado.

Figura: Arda Güler

Arda Güler, la joya del Real Madrid, llega al 2026 como el eje creativo de Turquía. Con una visión de juego privilegiada y una zurda prodigiosa, el "Niño de Oro" ha madurado físicamente para liderar a su nación. Su capacidad para decidir partidos lo convierte en una de las figuras a seguir.

Arda Güler es la gran promesa de Turquía para el Mundial 2026 Instagram

Vincenzo Montella

Vincenzo Montella, ha dotado a Turquía de un estilo audaz y dinámico. Su enfoque táctico prioriza la posesión y la presión alta, explotando el talento de jóvenes como Güler. Tras una clasificación sólida, Montella busca llevar su filosofía ofensiva a Norteamérica para hacer historia.

Pronóstico en el Mundial 2026

Turquía será el equipo revelación. Su futbol ofensivo los proyecta a superar la fase de grupos con solvencia, con un techo probable en cuartos si Güler mantiene su magia.

Calendario de Turquía en el Mundial 2026

AUSTRALIA VS TURQUÍA 13 DE JUNIO 22:00 HRS

TURQUÍA VS PARAGUAY 19 DE JUNIO 21:00 HRS

TURQUÍA VS ESTADOS UNIDOS 25 DE JUNIO 20:00 HRS

Ficha Técnica: Turquía en Mundiales