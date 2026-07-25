Haaland sorprende en la boda de Donnarumma con el famoso ‘remo vikingo’

El delantero noruego Erling Haaland volvió a robarse los reflectores, pero esta vez lejos de las canchas. Durante la boda del portero italiano Gianluigi Donnarumma, la estrella del Manchester City sorprendió a los invitados al recrear el famoso ‘remo vikingo’, la celebración que se convirtió en un fenómeno mundial junto a la selección de Noruega.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales luego de que varios asistentes compartieran videos del momento. Haaland tomó el liderazgo de la dinámica con un tambor para marcar el ritmo, mientras decenas de invitados se sentaban en el suelo para imitar el movimiento de remar al mismo tiempo.

Haaland lleva la celebración de Noruega fuera de las canchas

El peculiar festejo provocó risas y aplausos durante la celebración, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la boda de Donnarumma. El atacante noruego, acompañado por su pareja, fue uno de los invitados más activos de la fiesta y volvió a demostrar el carisma que lo caracteriza fuera del terreno de juego.

La boda reunió a varias figuras del futbol internacional, entre compañeros y excompañeros del guardameta italiano. Sin embargo, fue Haaland quien terminó acaparando gran parte de la atención con una celebración que ya forma parte de la identidad del futbol noruego.

El ‘remo vikingo’ trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en un símbolo de unión y alegría entre los aficionados. Con su espontaneidad, Haaland volvió a conquistar a sus seguidores y confirmó que su impacto va más allá de sus goles con el Manchester City.