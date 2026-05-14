Extranjeros de Liga MX se encaminan al Mundial 2026 ¿quién quedará fuera? 

La Liga MX se proyecta con cierto protagonismo en algunas selecciones que disputarán el Mundial 2026, con Colombia como el representativo con más aporte tras la revelación de su prelista.

La Selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, tiene numerosos elementos que juegan en la liga mexicana y prácticamente en todas las posiciones del campo.

Camilo Vargas, portero del Atlas, encabeza la prelista mundialista. Le sigue el también guardameta Kevin Mier (Cruz Azul); los defensas Willer Ditta (Cruz Azul) y Cristian Borja (pendiente por renovar con América y en caso de no ser convocado al Mundial, se someterá a operación) y el mediocampista Álvaro Angulo (Pumas).

Cabe destacar que Colombia estará presente en territorio mexicano durante el Mundial 2026: el 17 de junio se mide a Uzbekistán, en el Estadio Ciudad de México, y el 23 de junio contra RD del Congo, en el Estadio Guadalajara.

Para la mala suerte del público mexicano, el 27 de junio es el último juego de Colombia en la fase grupal, pero se realizará en Estados Unidos. Se medirá ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en Miami.

Uruguay

El seleccionador Marcelo Bielsa incluyó en su prelista al portero Santiago Mele (Monterrey), al defensa Sebastián Cáceres (América), quien se recupera de una fractura en el pómulo, y a los delanteros Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

Uruguay también tendrá presencia en México durante el Mundial: el 26 de junio cerrará su fase de grupos contra la selección de España en el Estadio Guadalajara.

Ecuador

El seleccionador Sebastián Beccacece tomó en cuenta a los mediocampistas Pedro Vite (Pumas) y Enner Valencia (Pachuca), curiosamente rivales en la serie semifinal del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Paraguay

En el radar del estratega Gustavo Alfaro se contemplan a dos de la liga mexicana: Robert Morales, delantero de los Pumas UNAM, y Diego González, mediocampista del Atlas.