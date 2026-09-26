F1: Estado del campeonato tras Azerbaiyán; ¿en qué lugar se ubica 'Checo' Pérez?

George Russell mantiene viva la lucha por el Mundial de Fórmula 1 en este 2026, luego de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán.

A pesar de que Max Verstappen lo presionó hasta el ûltimo momento, el británico lideró de principio a fin en la jornada de este sábado, con lo que obtuvo su tercera victoria de la temporada

Mientras el campeonato se dirige a Asia, Russell recortó la brecha a 66 puntos ante Kimi Antonelli, quien a su vez remontó del puesto 16 al quinto.

Lewis Hamilton mantuvo la tercera posición general, extendiendo su distancia ante Lando Norris, quien abandonó, y de Charles Leclerc. Por su parte, Verstappen redujo la diferencia ante Hamilton a 36 unidades, gracias a su tercer podio consecutivo y quinto en seis carreras.

Sergio ‘Checo’ Pérez sigue a la espera de abrir su cuenta de puntos en 2026, tras acabar en el sitio 15 en las calles de Bakú.

Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Azerbaiyán 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 302 George Russell - Mercedes - 236 Lewis Hamilton - Ferrari - 199 Lando Norris - McLaren - 186 Charles Leclerc - Ferrari - 179 Max Verstappen - Red Bull - 163 Oscar Piastri - McLaren - 120 Isack Hadjar - Red Bull - 86 Liam Lawson - Red Bull - 49 Pierre Gasly - Alpine F1 Team - 41 Arvid Lindblad - Racing Bulls - 37 Franco Colapinto - Alpine F1 Team - 27 Oliver Bearman - Haas F1 Team - 20 Gabriel Bortoleto - Audi - 10 Nico Hülkenberg - Audi - 7 Esteban Ocon - Haas F1 Team - 7 Carlos Sainz - Williams - 7 Alexander Albon - Williams - 5 Fernando Alonso - Aston Martin - 3 Yuki Tsunoda - Racing Bulls - 1 Lance Stroll - Aston Martin - 0 Valtteri Bottas - Cadillac F1 Team - 0 Sergio Pérez - Cadillac F1 Team - 0

Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Azerbaiyán 2026

Mercedes - 538 Ferrari - 378 McLaren - 306 Red Bull - 263 Racing Bulls - 83 Alpine F1 Team - 68 Haas F1 Team - 27 Audi - 17 Williams - 12 Aston Martin - 3 Cadillac F1 Team - 0

¿Cuándo será la próxima fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1?

El Gran Circo ahora se dirigirá a Asia para correr en el circuito de Sepang, en Malasia, del 2 al 4 de octubre. Ante la situación en Oriente Medio, el gobierno de Bahréin ha invertido para trasladar su evento al trazado ubicado en Kuala Lumpur, en sustitución del autódromo de Sakhir.