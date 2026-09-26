“Voy a tratar de ganar todas las carreras, ese es el plan”; George Russell tras triunfo en Bakú

Un cierre dramático terminó por darle la victoria a George Russell, quien, a pesar de dominar la carrera durante la mayor parte de la misma, tuvo que pasar un mal rato ante Max Verstappen tras el relanzamiento provocado por el Safety Car, ocasionado por el triple abandono de Gasly, Norris y Colapinto.

El neerlandés, con piso nuevo en el RB22 durante este fin de semana, mostró un loable ritmo que le permitió conseguir seis posiciones y ejercer presión sobre el británico en el cierre de la carrera. Sin embargo, la diferencia estuvo en la puesta a punto del W17, que mostró una mejor tracción en los sectores uno y dos; ahí fue donde George Russell construyó la ventaja que le permitió imponerse en el GP, pese a los problemas con el turbo de su monoplaza.

La última vuelta fue intensa Max estaba empujando muy fuerte, en la última vuelta levante por la bandera amarilla y cuando acelere el turbo no tenía potencia y Max se acercó a dos décimas”; expresó.

George Russell se acercó a Kimi Antonelli tras ganar en Bakú, y le recortó 15 unidades en la clasificación por el campeonato mundial de pilotos; en donde ahora la diferencia es de 66 puntos, con 208 por disputarse en las siguientes carreras. Ante esto el británico ya pone la mira en los siguientes fines de semana.

Voy a tratar de ganar todas las carreras que quedan, ese es el plan, mi compañero ha tenido una temporada increíble… voy a focalizarme en mí mismo y tratar de estar del otro lado”, señaló Russell.

Russell y un fin de semana redondo

El piloto británico tuvo uno de los mejores fines de semana de su carrera, en el que lideró las Prácticas Libres 1 y 2, además de dominar la clasificación con más de ocho décimas de ventaja sobre su perseguidor más cercano. Esta mañana, Russell cerró su actuación con la victoria en el Gran Premio.

Todas las vueltas de clasificación, de lo más duro que he tenido en un auto de Fórmula 1, en la carrera, clasificando en una pista como esta, que en lo mental tienes que estar alerta”, añadió el británico.

Claves de la victoria de Russell en Bakú

La escudería de Brackley supo sacar provecho de su unidad de potencia en un circuito donde la gestión de la energía fue clave para no quedar expuesta en el sector tres. Asimismo, la eficiencia aerodinámica de su puesta a punto le permitió ser competitiva y tener una gran tracción en las curvas de baja velocidad, puntos en los que Russell consiguió buena parte de sus mejores tiempos. En el segundo sector, el británico marcó el mejor registro de todo el fin de semana.