Celebran el triunfo de un mexicano, pero con un sabor amargo: UFC Vegas 121

La noche de UFC Vegas 121 terminó con sentimientos encontrados. El mexicano Raúl Rosas Jr. celebró la victoria de la pelea después de cuatro intensos asaltos ante Raoni Barcelos.

El resultado quedó acompañado por la preocupación que generó el estado de salud del peleador brasileño después de desplomarse durante el quinto asalto.

¿Qué sucedió con Raoni Barcelos?

Durante el octágono, Rosas Jr. y Barcelos llegaron al último episodio del combate; el mexicano consiguió derribar al brasileño y continuó con el ataque hasta que el referí Herb Dean intervino al percatarse de que el brasileño no lograba reincorporarse a la pelea.

Después del impacto, Barcelos permaneció inmóvil durante unos instantes, situación que generó preocupación entre los integrantes de ambos equipos.

El equipo médico ingresó inmediatamente al octágono para atender al brasileño. Posteriormente, Barcelos fue trasladado a un centro de trauma de nivel 1 en Las Vegas, donde recibió atención y fue sometido a estudios médicos.

La UFC informó que el peleador se encontraba estable, alerta, respondía y tenía movilidad completa, aunque permaneció bajo supervisión médica.

¿Cómo se encuentra Raoni Barcelos?

Después del combate, el entrenador del brasileño Davi Ramos utilizó sus redes sociales para compartir una actualización sobre el estado de su pupilo y tranquilizar a quienes estaban pendientes de su salud.

Raoni está bien. Está consciente, hablando, moviendo los brazos y las piernas.

Ramos explicó que Barcelos estaba recuperando el conocimiento mientras continuaba bajo revisión médica después de todo lo que ocurrió.

Horas más tarde, Raoni Barcelos también se pronunció en redes sociales y aseguró que se encontraba bien, además de agradecer las muestras de apoyo que recibió.

Hasta el momento no se ha informado públicamente una causa médica específica que explique el desplome del peleador brasileño, por lo que no se puede atribuir al episodio una lesión o condición determinada sin confirmar.

Raúl Rosas Jr. suma otra victoria en UFC

Barcelos llegó al quinto round con ventaja en las tarjetas de los jueces, pero Rosas Jr. encontró la oportunidad para llevarlo al suelo y terminar la pelea por TKO a 1:38 del último asalto.

Con esta victoria, el mexicano extendió a seis su racha de triunfos en UFC y consiguió uno de los resultados más importantes de su carrera. El enfrentamiento representó su primera pelea estelar dentro de la organización.