Chicago y Filadelfia chocarán en el MNF de la semana 3 

Los Bears tendrán que buscar respuestas sin la voz de Caleb Williams en el Soldier Field. Tras la ausencia del mariscal de campo local, los Philadelphia Eagles parten como los favoritos para ganar el encuentro de la semana 3 de la NFL, con dos victorias, ante Washington Commanders y Tennessee Titans, donde ambos encuentros estuvieron marcados por definirse hasta el último drive contrario.

La ofensiva de Filadelfia ha promediado 329 yardas por partido, 48 puntos marcados; y cuenta con la tasa más baja (en la NFL) de productividad en primer y segundo intento con el 37%; la diferencia en sus últimos dos encuentros está en las terceras oportunidades, en donde cuentan con un sólido 53%.

Por su parte, la defensiva de los Chicago Bears sabe bien cómo cerrar espacios en el momento decisivo, ya que en lo que va de temporada solo les han convertido terceras oportunidades en 7 de 22 intentos. Pero sufrieron por aire, ya que su defensa secundaria le permitió 361 yardas por pase a Bryce Young y los Carolina Panthers durante la semana 1.

La clave para ambas escuadras

Tras la ausencia de Caleb Williams, los Bears tendrán que encontrar efectividad para mover las cadenas, ya sea con Tyson Bagent o Case Keenum; una de las claves para este cotejo serán los acarreos del corredor D’Andre Swift, ya que los Eagles se han visto endebles defendiendo yardas terrestres, esto porque han permitido 254 en sus dos partidos.

En cuanto a Filadelfia, el juego aéreo puede ser la respuesta para el entrenador en jefe Nick Sirianni, ya que Jalen Hurts no ha sido el más explosivo para ganar terreno contrario en sus envíos como Matthew Stafford o Josh Allen; pero ha sido efectivo al lanzar en zona roja, ya que cuenta con cinco pases de touchdown, y los Bears tienen saldo negativo al permitir ocho yardas por intento.

¿Cuándo y dónde ver el Eagles contra Bears?

El partido del MNF se jugará en el Soldier Field a las 18:15 horas, y se podrá ver a través de la señal de ESPN, así como en las plataformas de Disney Plus y NFL Game Pass de DAZN.