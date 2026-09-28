¿Santiago Sandoval le va al América? La contundente respuesta del jugador de Chivas

Las redes sociales se encendieron en las últimas horas con el nombre de Santiago Sandoval, ya que comenzaron a circular capturas de sus interacciones, en las que el canterano de Chivas aparece dando like a varias publicaciones relacionadas con el Club América, algunas incluso ligadas a títulos azulcremas.

Ese detalle bastó para que el rumor creciera: que el juvenil más brillante del Rebaño en este ciclo podría ser, en el fondo, americanista.

Los likes de Santiago Sandoval que rompieron las redes sociales Redes Sociales

¿Santi Sandoval es americanista? El rojiblanco rompe el silencio

Tras estos rumores en redes sociales, Santi Sandoval mediante su cuenta de Instagram, subió una foto de su pierna en el campo, con short de entrenamiento y dos emojis (un corazón rojo y uno blanco) como único mensaje.

La imagen muestra, en la pantorrilla, un tatuaje que el propio jugador ya había presumido antes y que ahora vuelve a servir de respuesta. Se ve de espaldas, con la camiseta de Chivas y el número 226 (el dorsal con el que debutó), la frase “Condenado al éxito” y la fecha 19-07-25, el día en que cumplió su sueño en Primera División ante León.

No hay texto, pero el mensaje es visual y directo: su cariño y su corazón están con Chivas, pese a que varias personas en redes daban por hecho que, en el fondo, era americanista.

Tras brillar con Chivas, espera debutar con el Tri mayor

Después de imponerse como una de las revelaciones del Rebaño, Rafael Márquez lo convocó por primera vez a la Selección Mexicana mayor. Es su salto de la Sub-20, con la que ganó el Premundial de Concacaf, al primer equipo.

Santi Sandoval ya reportó con el Tricolor, junto con Hugo Camberos, Diego Campillo y Luis Romo. Llegaron a Nueva Jersey para integrarse a la concentración del Tri en esta Fecha FIFA, en la gira de presentación de Márquez ante Perú, Estados Unidos y Chile.