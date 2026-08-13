México va sólido por su boleto olímpico en Flag Football

La Selección Mexicana varonil también se mantiene sólida en la lucha por el boleto olímpico en Flag Football, deporte que debutará en Los Ángeles 2028, después de conseguir dos victorias en el inicio del Campeonato Mundial que se desarrolla en Düsseldorf, Alemania. Más temprano, las mexicanas también consiguieron dos triunfos.

Los mexicanos debutaron en el Campeonato Mundial de Flag Football con triunfo de 30-22 sobre Alemania y para el segundo encuentro de este jueves, los brasileños no pudieron bailar samba, al cargar con la derrota ante el Tri por 25-38.

México venció a Alemania y Brasil en el arranque del Campeonato Mundial de Flag Football Foto tomada de Instagram fmfamericanoficial

México encabeza el Grupo C, que comparte con Suiza, Alemania y Brasil.

Con sus victorias, tanto en la rama femenil como varonil, les permitieron aspirar a avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Brasil se pone con marca de 0-2.

La Selección Mexicana varonil, número tres del ranking mundial, cerrará la Fase de Grupos ante Suiza, partido que se disputará el viernes 14 de agosto de 2026, a las 6:15 de la mañana.

México cerrará la Fase de Grupos este viernes en el Campeonato Mundial de Flag Football 2026 Foto tomada de Instagram fmfamericanoficial

¿QUÉ SELECCIONES OBTIENEN EL BOLETO OLÍMPICO EN FLAG FOOTBALL?

Las dos selecciones que lleguen a la final del Campeonato Mundial de Flag Football 2026. Si Estados Unidos está entre ellas, un boleto olímpico se otorgará para el combinado que quede en tercer lugar.

Las selecciones tienen otra oportunidad de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a través del Torneo Clasificatorio. Aquí se reparten tres boletos, sin contar a los ya clasificados en el Campeonato Mundial.