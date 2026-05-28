Selección de Costa de Marfil: títulos, datos, figura, grupo y calendario en el Mundial 2026 

La selección de Costa de Marfil se fundó en 1960 tras la independencia del país. Su afiliación a la FIFA llegó cuatro años después. Es considerada una potencia de su continente, con tres títulos de la Copa Africana de Naciones (1992, 2015 y 2023).

Los Elefantes refieren su generación dorada en el 2006, con el surgimiento de estrellas como Didier Drogba y Yaya Touré. Fueron protagonistas en clasificacionesconsecutivas a los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; la del 2026 será su cuarta aparición en mundiales.

Aunque no han pasado de la fase de grupos, los marfileños Costa de Marfil es dirigida por Emerse Faé y cuenta con figuras como Sebastien Haller y Simon Adingra, de quienes se espera un buen papel en el Mundial 2026.

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE COSTA DE MARFIL

En la clasificación al Mundial 2006, la Selección de Costa Marfil frenó una guerra civil. En el 2005, Didier Drogba junto a sus compañeros en el vestidor se arrodilló frente a las cámaras de televisión. Pidió a los grupos armados un alto al fuego “y bajar las armas, queremos divertirnos”. Drogba se convirtió en símbolo de unidad y paz. Incluso en 2007 llevó un juego oficial a Bouaké, un bastión de rebeldes (Costa de Marfil vs Madagascar).

Franck Kessié es el jugador más destacado de Costa de Marfil. Reuters

FIGURA DE LA SELECCIÓN DE COSTA DE MARFIL: FRANCK KESSIE

Franck Kessié, mediocampista del AlAhli saudí, es el referente de los marfileños. A sus 29 años presume también la capitanía, clave en la conquista de la Copa Africana de Naciones 2024. El nacido en Ouragahio registra 101 partidos y 15 goles con Costa de Marfil.

DT: EMERSE FAÉ

El francés Emerse Faé tomó la dirección técnica de Costa de Marfil en plena Copa Africana de Naciones 2024, pero de manera interina tras fungir como auxiliar y anteriormente como estratega de la categoría Sub-23. Se hizo con el cargo absoluto una vez conquistado el certamen continental. Su estilo de eficacia defensiva brindó a un extraordinario récord en las eliminatorias mundialistas de 10 partidos sin goles en contra.

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE COSTA DE MARFIL:

​

Participaciones totales: 4 (2006, 2010, 2014 y 2026)

Mejor posición histórica: fase de grupos (2006, 2010 y 2014)

Mejor posición (Era Moderna): fase de grupos (2014)

Récord histórico (Partidos): 9PJ, 3 JG, 1JE, 5JP

Goles: 13 a favor, 14 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Didier Drogba, Aruna Dindane, Wilfried Bony y Gervinho (2).

Jugador con más partidos: Yaya Touré (9)

Gol más rápido: Yaya Touré (14 minutos vs Corea del Norte, 2010).

Racha de clasificaciones: 3

Confederación: CAF

GRUPO DE LA SELECCIÓN DE COSTA DE MARFIL

GRUPO E

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE COSTA DE MARFIL

14 de junio vs Ecuador (17:00 horas, Filadelfia)

20 de junio vs Alemania (14:00 horas, Toronto)

25 de junio vs Curazao (14:00 horas, Filadelfia)

PRONÓSTICO DE LA SELECCIÓN DE COSTA DE MARFIL

Apenas sumará puntos con Curazao, pero no pasará de la fase grupal.