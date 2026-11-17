En apenas el segundo juego de la era post retiro de Lionel Messi, la Selección de Argentina dejó atrás el tropiezo sufrido frente a Uruguay (1-2) y cerró el calendario anual con una muestra contundente de renovación al golear 7-0 a Costa Rica.

Ante un conjunto costarricense dirigido por Bryan Ruiz -que cerró su gira sudamericana sin victorias- Argentina dominó el encuentro y dejó claro que el relevo generacional tiene calidad suficiente.

Apenas al minuto 8, Nico Paz abrió la cuenta con un zurdazo tras una combinación entre Julián Álvarez y Enzo Fernández. Al 35', Álvarez amplió la ventaja luego de un centro rasante de Agustín Giay.

Tres minutos después, el propio Paz firmó un golazo con un disparo de derecha al primer palo para su doblete, y al 43', Julián Álvarez puso el cuarto antes del descanso al ser habilitado por Gianluca Prestianni.

Al segundo tiempo, Scaloni mandó a la cancha a Franco Mastantuono y al juvenil le bastaron tres minutos para marcar el quinto gracias a un pase filtrado de Máximo Perrone.

Al minuto 78, Alexis Mac Allister desparramó a dos defensores dentro del área y definió con sutileza para el 6-0. Finalmente, al 88', Mastantuono selló su doblete y el 7-0 definitivo.

Más allá de la lluvia de goles, la noche en Córdoba dejó marcas individuales relevantes para el ciclo del técnico de Argentina, Lionel Scaloni.

Emiliano el “Dibu” Martínez -quien portó el brazalete de capitán ante la ausencia por lesión de Cristian Romero- atajó al minuto 18 un remate peligroso de Josimar Méndez en la única llegada clara de los ticos. Con ello, alcanzó las 47 vallas invictas e igualó el récord histórico de Sergio "Chiquito" Romero en la selección mayor.

Scaloni debutó a los defensas centrales Mariano Troilo y Aarón Anselmino, elevando a 75 la cifra de futbolistas debutados desde el inicio de su gestión en 2019. Asimismo, la jornada marcó el último partido de Walter Samuel como integrante del Cuerpo Técnico albiceleste.