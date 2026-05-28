Seguimos llorando el 'No era Penal'; Mundial 2026 levanta expectativas sobre Selección Mexicana

Jorge Enríquez reconoce la sensación de un escenario histórico. Lo vivió al colgarse la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, por lo que en vísperas del Mundial 2026 exhorta a la Selección Mexicana a sacarle provecho.

"Es increíble el inicio de México como local, se repite el partido inaugural contra Sudáfrica como en el 2010, veo muchos factores que puede aprovechar México, no existe presión, hay grandes expectativas, se han preparado bien", dijo el exfutbolista.

Más que un cumplido, el 'Chatón' Enríquez está convencido de la capacidad de la actual generación del Tricolor bajo el mando de Javier Aguirre.

"Con grande jugadores, mezcla de chavos con experiencia, pasó lo mismo en Londres 2012 y después la mayoría en el ciclo del Mundial Brasil 2014, que fue bueno para México".

Aunque el ex de las Chivas no evitó recordar la polémica eliminación de México ante Países Bajos y el penalti marcado por una dudosa falta de Rafael Márquez sobre Arjen Robben.

"Pasó en la decisión arbitral, pero sin echar culpas seguimos llorando el 'no era penal', la Selección está bien preparada hoy, tendrá un inicio espectacular, faltan pocos días para el Mundial y lo que deben pensar en la Selección es el disfrutar, no sé si viviremos otra vez algo así en nuestro país", recomendó.

Respecto a la localía en el Estadio Banorte, con el debut del 11 de junio ante los sudafricanos, 'el Chatón' describió la sensación de jugar en casa.

"Disfruten, yo solamente jugué uno de Selección en el Azteca, fue de mis mejores experiencias, la mayoría de mis juegos fueron en Estados Unidos, pero aquí es totalmente distinto, están en la antesala de algo increíble, nadie ni ellos o los próximos mundialistas volverán a vivir un Mundial en casa o el partido inaugural en el Banorte, el estadio quedó increíble, será de fiesta total", añadió el exmediocampista.

Jorge 'Chatón' Enríquez, hoy parte del equipo de leyendas del , registró un total de ocho partidos oficiales con la Selección Mexicana; sin embargo, su momento cumbre y donde su nobre quedó inmortalizado fue con la categoría Sub-23 en Londres 2012.