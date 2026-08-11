A casi 1 millón de personas llega el mensaje de Yamin y Ryan Castro en favor de Colombia

Apenas fue compartido, el reel publicado por Lamine Yamal y Ryan Castro hicieron explotar las redes sociales con un mensaje de solidaridad y ayuda para los damnificados por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

“Saludos a toda la gente de Colombia, estamos acá dejándoles un mensaje con mucho amor y obviamente con mucho respeto en cuanto a la situación que estamos pasando en el país (...)

Ponemos mis redes sociales a disposición de la gente. Tenemos unos links en donde la gente puede donar dinero completamente confiable. Estamos volando todos los aviones de las aerolíneas con las que nosotros volamos siempre para que lleguen a los lugares afectados”, mencionó el reguetonero colombiano.

Por su parte, el atacante del Barcelona, quien recientemente se proclamó campeón del mundo con la selección de España, lamentó lo ocurrido.

Mucha fuerza a todo el pueblo colombiano, la verdad es una desgracia lo que ha pasado, pero aquí estamos apoyando. Espero que todo mundo esté bien y sus familia también ”, dijo con voz tenue Lamine Yamal.

Tras 8 horas de haber sigo compartido el mensaje, el contenido compartido por ambas figuras había alcanzado 740 mil likes y 7,223 comentarios en la red social Instagram, además del alcance acumulado en TikTok de poco más de 152 mil reproducciones.