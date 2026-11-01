Dónde ver la Jornada 4 de la Champions League en México: horarios y canales de los partidos
Continúa la actividad en la Champions League. Acá te dejamos todos los horarios y dónde ver EN VIVO la Jornada 4 de la mejor competición a nivel de clubes
La jornada 4 de la Champions League 2026/27 llega cargada de tensión en la fase de liga. Tras tres jornadas intensas, los 36 equipos siguen peleando por los puestos de clasificación directa a octavos y por evitar el playoff o la eliminación.
Con duelos de enorme calibre entre martes y miércoles, la tabla se moverá y varios favoritos buscarán consolidar su posición mientras otros necesitan puntos urgentes para no quedar rezagados.
Los mejores partidos de la jornada 4 de Champions League
El martes destaca el choque entre Atlético de Madrid y Bayern de Múnich en el Metropolitano, un enfrentamiento de alto voltaje entre dos equipos con hambre de puntos y tradición europea.
También sobresale el Barcelona-Aston Villa en el Camp Nou, donde el equipo de Hansi Flick busca respuesta ante un rival inglés en buena forma, y el atractivo Villarreal-PSG en el Estadio de la Cerámica. El Manchester United-Roma en Old Trafford completa una noche de gran nivel.
El miércoles el foco se pone en el AEK Atenas-Real Madrid, donde los blancos viajan a Grecia con la obligación de sumar de a tres, y en el Borussia Dortmund-Real Betis, un duelo de alto ritmo que enfrenta a dos equipos que suelen ofrecer espectáculo.
Además, el RB Leipzig-Manchester City y el Porto-Nápoles prometen intensidad táctica y calidad individual en una jornada que puede definir rumbos en la tabla.
¿Dónde ver todos los partidos de la jornada 4 en México?
Martes 3 de noviembre
- Shakhtar Donetsk vs Sporting CP | 11:45 h (Centro) | FOX One
- Galatasaray vs Stuttgart | 11:45 h (Centro) | HBO Max (también por TNT)
- Manchester United vs Roma | 14:00 h (Centro) | HBO Max (también por Space)
- Feyenoord vs Inter | 14:00 h (Centro) | HBO Max
- Bodø/Glimt vs Lille | 14:00 h (Centro) | FOX One
- Barcelona vs Aston Villa | 14:00 h (Centro) | HBO Max (también por TNT)
- Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich | 14:00 h (Centro) | FOX One (también por FOX)
- Villarreal vs PSG | 14:00 h (Centro) | FOX One
- LASK vs Slovan Bratislava | 14:00 h (Centro) | HBO Max
Miércoles 4 de noviembre
- AEK Atenas vs Real Madrid | 11:45 h (Centro) | FOX One
- Fenerbahçe vs Liverpool | 11:45 h (Centro) | HBO Max (también por TNT)
- Lens vs Como | 14:00 h (Centro) | HBO Max (también por Space)
- Borussia Dortmund vs Real Betis | 14:00 h (Centro) | HBO Max (también por TNT)
- RB Leipzig vs Manchester City | 14:00 h (Centro) | FOX One
- PSV Eindhoven vs Club Brugge | 14:00 h (Centro) | FOX One
- Porto vs Napoli | 14:00 h (Centro) | FOX One (también por FOX)
- Slavia Praha vs Arsenal | 14:00 h (Centro) | HBO Max
- Viking vs Sabah | 14:00 h (Centro) | FOX One