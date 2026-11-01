Dónde ver la Jornada 4 de la Champions League en México: horarios y canales de los partidos

La jornada 4 de la Champions League 2026/27 llega cargada de tensión en la fase de liga. Tras tres jornadas intensas, los 36 equipos siguen peleando por los puestos de clasificación directa a octavos y por evitar el playoff o la eliminación.

Con duelos de enorme calibre entre martes y miércoles, la tabla se moverá y varios favoritos buscarán consolidar su posición mientras otros necesitan puntos urgentes para no quedar rezagados.

Los mejores partidos de la jornada 4 de Champions League

El martes destaca el choque entre Atlético de Madrid y Bayern de Múnich en el Metropolitano, un enfrentamiento de alto voltaje entre dos equipos con hambre de puntos y tradición europea.

También sobresale el Barcelona-Aston Villa en el Camp Nou, donde el equipo de Hansi Flick busca respuesta ante un rival inglés en buena forma, y el atractivo Villarreal-PSG en el Estadio de la Cerámica. El Manchester United-Roma en Old Trafford completa una noche de gran nivel.

El miércoles el foco se pone en el AEK Atenas-Real Madrid, donde los blancos viajan a Grecia con la obligación de sumar de a tres, y en el Borussia Dortmund-Real Betis, un duelo de alto ritmo que enfrenta a dos equipos que suelen ofrecer espectáculo.

Además, el RB Leipzig-Manchester City y el Porto-Nápoles prometen intensidad táctica y calidad individual en una jornada que puede definir rumbos en la tabla.

¿Dónde ver todos los partidos de la jornada 4 en México?

Martes 3 de noviembre

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP | 11:45 h (Centro) | FOX One

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP | 11:45 h (Centro) | FOX One Galatasaray vs Stuttgart | 11:45 h (Centro) | HBO Max (también por TNT)

Manchester United vs Roma | 14:00 h (Centro) | HBO Max (también por Space)

Feyenoord vs Inter | 14:00 h (Centro) | HBO Max

Bodø/Glimt vs Lille | 14:00 h (Centro) | FOX One

Barcelona vs Aston Villa | 14:00 h (Centro) | HBO Max (también por TNT)

Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich | 14:00 h (Centro) | FOX One (también por FOX)

Villarreal vs PSG | 14:00 h (Centro) | FOX One

LASK vs Slovan Bratislava | 14:00 h (Centro) | HBO Max

Miércoles 4 de noviembre