Cruz Azul vs León EN VIVO GRATIS - Jornada 15 Apertura 2026 ONLINE
El Cruz Azul, que tiene en sus manos calificar a Liguilla, recibe en el Estadio Azteca al Club León, quien necesita de los tres puntos
Por: Eduardo Cristobal Colin
CRUZ AZUL
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LEÓN
el partido que cierra la jornada 15; el cruz azul, cerca de liguilla, recibe al león en el estadio azteca.
alineación de cruz azul
18:41 HrsASÍ SALE EL AZUL EN LA J15
18:39 HrsEL XI DEL CLUB LEÓN
18:33 HrsKEVIN MIER REGRESA CON EL AZUL
Joel Huiqui ha decidido volver a poner a Kevin Mier como titular ante León. El colombiano regresará al once inicial después de dos jornadas en la banca.
18:30 HrsASÍ LLEGÓ EL AZUL AL ESTADIO AZTECA