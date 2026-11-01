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Cruz Azul vs León EN VIVO GRATIS - Jornada 15 Apertura 2026 ONLINE

El Cruz Azul, que tiene en sus manos calificar a Liguilla, recibe en el Estadio Azteca al Club León, quien necesita de los tres puntos 

Por: Eduardo Cristobal Colin

Sigue EN VIVO el Cruz Azul vs León de la Liga MX. Minuto a minuto, goles, alineaciones y resultado de la Jornada 15
Sigue EN VIVO el Cruz Azul vs León de la Liga MX. Minuto a minuto, goles, alineaciones y resultado de la Jornada 15Especial
Cruz Azul vs Juárez, partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
CRUZ AZUL
00
LEÓN
Escudo del Club León
el partido que cierra la jornada 15; el cruz azul, cerca de liguilla, recibe al león en el estadio azteca.
alineación de cruz azul
18:41 HrsASÍ SALE EL AZUL EN LA J15
18:39 HrsEL XI DEL CLUB LEÓN
18:33 HrsKEVIN MIER REGRESA CON EL AZUL

Joel Huiqui ha decidido volver a poner a Kevin Mier como titular ante León. El colombiano regresará al once inicial después de dos jornadas en la banca. 

18:30 HrsASÍ LLEGÓ EL AZUL AL ESTADIO AZTECA

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