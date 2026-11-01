Checo Pérez vive una carrera 300 agridulce en el Gran Premio de México

Sergio “Checo” Pérez finalizó en la posición 17 del Gran Premio de México, después de una carrera marcada por una parada complicada en pits y una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en esa zona. Pese al resultado, el piloto de Cadillac destacó la emoción de completar su competencia número 300 frente a la afición mexicana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El mexicano reconoció que las dificultades durante la prueba condicionaron sus posibilidades de pelear por sus primeros puntos de la temporada. Sin embargo, valoró haber llegado a la bandera a cuadros en una fecha especial de su trayectoria.

Me siento bien, la verdad. Y hacerlo aquí, enfrente de mi gente es un momento sumamente especial”, dijo Pérez después de la carrera.

Sergio Pérez con agridulce carrera 300 en Fórmula 1. REUTERS

Una mala parada en pits frenó la remontada de Checo Pérez

El piloto de Cadillac tuvo un buen comienzo y destacó especialmente su desempeño durante la primera vuelta. Después de las primeras 30, ingresó a los pits, pero el equipo tuvo un contratiempo al disponer de un neumático incorrecto para realizar el procedimiento.

La demora le hizo perder tiempo cuando comenzaba a acercarse a la zona de puntos. Pérez consideró que el trabajo realizado en el arranque había sido positivo, pero reconoció que el error en los pits terminó por comprometer lo conseguido en pista.

Fue una buena carrera porque tuvimos buena arrancada. Especialmente la primera vuelta fue buenísima. Desafortunadamente tuvimos una mala parada y perdimos todo lo que habíamos ganado”, explicó.

El mexicano también consideró que la estrategia pudo haber sido distinta. Desde su perspectiva, quizá realizaron demasiado pronto el primer cambio de neumáticos y existía la posibilidad de prolongar su permanencia en pista antes de entrar a boxes.

Una mala parada en pits complicó la carrera de Pérez. AFP

La penalización de cinco segundos complicó su resultado

Otro obstáculo llegó después de la bandera roja provocada por el accidente de su compañero Valtteri Bottas. Pérez recibió una sanción de cinco segundos por superar el límite de velocidad permitido en la zona de pits.

El equipo decidió cumplir la penalización con la expectativa de que los neumáticos nuevos le permitieran remontar durante el resto de la competencia. Sin embargo, el mexicano encontró dificultades para adelantar a sus rivales.

Tuvimos la penalización de cinco segundos que la pagamos pensando que con llantas nuevas íbamos a poder remontar, pero rebasar era muy difícil”, señaló.

Cadillac compite con autos que están en otro nivel, dijo Checo. REUTERS

Cadillac enfoca su proyecto en la próxima temporada

Pérez reconoció que el objetivo del proyecto de Cadillac está puesto en el siguiente año. Aun con las limitaciones del monoplaza, destacó haber podido competir frente a equipos que, desde su perspectiva, cuentan con autos de otro nivel.

Sabemos que todo está puesto en el próximo año y estar peleando con este auto es increíble. La carrera fue un milagro porque peleamos con autos que están en otra liga”, comentó.

La posición 17 no impidió que el mexicano valorara el significado de alcanzar las 300 carreras en su trayectoria y hacerlo en su país.