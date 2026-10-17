Sebastián Abreu se engancha con reportero tras empate sin goles ante Puebla

Sebastián, el "Loco" Abreu, refutó a un reportero -tras el empate sin goles de Tijuana ante Puebla y que significó el quinto duelo del equipo fronterizo sin ganar en la Liga Mx- que no se esté considerando el juego que Xolos ganó ante San Diego previo a la fecha FIFA.

Además del empate de este viernes, Tijuana también empató 1-1 con Juárez, perdió 3-2 con Atlas, empató 2-2 con Pachuca y perdió 1-0 con Querétaro. Su última victoria en el torneo de liga fue el 28 de agosto 2-0 ante Pumas, en la jornada 6 del Apertura 2026.

Sin embargo, la discusión entre reportero y director técnico se generó porque el uruguayo considera que al evaluar el rendimiento del equipo y cuantificar sus resultados, se debe contemplar la “Baja Cup”, el juego organizado por Xolos y San Diego FC (disputado el 16 de septiembre y donde Tijuana ganó 2-1), partido que se jugó mientras el torneo había parado por la fecha FIFA.

El razonamiento de Abreu obedece a que, anteriormente -aparentemente el mismo reportero- cuantificó en el análisis del equipo los resultados de la Liga MX y los de la Leagues Cup (torneo oficial de la Concacaf), entre clubes mexicanos y de Estados Unidos, donde por cierto, Xolos también perdió sus tres encuentros.

“Me sumaste los partidos de la Leagues Cup que veníamos perdiendo, me acuerdo. Cuando se perdió me sumaron esas derrotas. ¿El partido de San Diego de la Baja Cup, lo sumamos o no?”, cuestionó Sebastián Abrau al reportero en conferencia de prensa.

“Cinco partidos sin ganar de lo que viene siendo el torneo (de Liga Mx)”, aclaró el reportero.

“La tendencia hoy es buscar los números para potenciar la polémica. ¿Si sumamos la Leagues Cup, me das el beneficio de la Baja Cup?”, insistió el técnico.

“O me quieres hacer la diferencia sólo en este caso, pero en el otro no me la hicieron. Cuando perdimos los tres partidos de la Leagues Cup no me la hicieron, los refirieron. Pero después me dijeron, estamos hablando sólo de liga.

“A mí me gusta el sentido común y lo acepto. Pero si lo sumaste allá, dame el beneficio acá, sin dejar de ver la realidad de la liga. Dentro de mis locuras de análisis, me gusta el sentido común, me quieres dar una cachetada, pero cuando me tienes que dar un beso, dame un beso, pero no todo es cachetada. Porque es parte de la vida. Si estamos hablando en igualdad de condiciones".

Finalmente, el "Loco" Abreu reconoció que efectivamente, Xolos ha acumulado cinco juegos sin ganar en presente torneo de liga, y recordó que lo mismo ocurrió en los dos torneos anteriores con él al mando del equipo.