Comerciantes regresan al Estadio Banorte: Condiciones, costos y el 'experimento' que desean perdure

Atlante y Pumas se volvieron a enfrentar en un partido de Liga MX, sin embargo, el duelo también se jugó fuera de la cancha, donde lo más representativo fue el regreso de los comerciantes a la explanada del Estadio Banorte, mismos que expresan su felicidad y el más ferviente deseo de que la actual decisión de las autoridades perdure.

Aproximadamente 30 puestos volvieron al lugar que no pudieron utilizar durante los últimos años, vistiendo la explanada del Estadio Banorte y buscando ganarse la vida entre los miles de aficionados que pagan un boleto con la única intención de ver a su equipo ganar.

Uno de los vendedores afortunados durante la noche del viernes 16 de octubre no escondió su felicidad y, pese a la euforia, la cautela toma un rol sumamente importante, ya que no conoce con exactitud si esta decisión perdurará… o será algo efímero:

“Se siente bien volver, se regresa a lo tradicional ya que nos dieron los espacios las autoridades”.

Reproducir Tras años de ausencia, comerciantes regresan a la explanada del Estadio Banorte para vender sus productos.

Vendedores pagan $3,000 por su lugar en la explanada

Autoridades del Estadio Banorte, el Gobierno de la CDMX y las diversas organizaciones inmersas generan titubeo a quienes únicamente desean vender su mercancía, por lo que al ser cuestionados por su intención de venta se negaban a responder.

“Es incierto, la gente no nos ha visto aquí. Las directivas del Gobierno y el Estadio llegaron a un acuerdo y nos dejaron trabajar”.

Entre las respuestas que divagaban, uno de ellos -que pidió mantener su anonimato- brindó a Excélsior mayor certeza sobre lo que una noche entre Atlante y Pumas podría representar para su bolsillo:

“Hoy espero llevarme unos $4,000 mínimo para pagar la pensión que está en $3,000”.

Su regreso no pasa desapercibido y, únicamente con el pasar de los eventos en el Estadio Banorte, se podrá corroborar si los intereses de cada una de las autoridades involucradas siguen alineados con el de los comerciantes, por lo que los siguientes partidos de América, Cruz Azul y Atlante en el recinto tres veces mundialista, estarán bajo la lupa.

BFG