Alarma en Chelsea y la Selección Argentina: Dibu Martínez sufrió un fuerte golpe en la cabeza

Momentos de máxima tensión se vivieron este sábado en la Premier League durante la victoria del Chelsea 2-0 sobre el Everton. El guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez sufrió un impactante choque de cabezas en el segundo tiempo que encendió las alarmas de su club y del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Corría el minuto 73 del encuentro cuando el Everton ejecutó un tiro libre lateral en busca del empate. El Dibu salió de puños a despejar el balón en el área pequeña, pero en la acción impactó violentamente su cabeza contra la del defensor local Jarrad Branthwaite.

El arquero quedó tendido de inmediato en el césped, lo que obligó al árbitro y a los futbolistas de ambos equipos a solicitar la asistencia médica.

Emiliano Martínez permaneció en el césped más de cinco minutos antes de ser retirado en camilla Action Images via Reuters

El protocolo médico y traslado al hospital

El cuerpo médico asistió al argentino durante más de cinco minutos en el campo. Siguiendo los estrictos protocolos de conmoción cerebral de la liga inglesa, Martínez fue inmovilizado con un cuello ortopédico, recibió oxígeno en la cancha y fue retirado entre aplausos en camilla.

En su lugar ingresó el joven arquero belga Mike Penders para hacer su debut en la Premier League y mantener la portería a cero en el tramo final del partido.

Al finalizar el encuentro, el cuerpo técnico del Chelsea confirmó que Emiliano Martínez fue trasladado directamente a un hospital cercano para someterse a tomografías y estudios preventivos.