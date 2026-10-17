¿Qué fue de Gustavo Matosas, el hombre que dejó huella en León y América?

El León y el América tienen un nombre en común al evocar a un entrenador de personalidad férrea, ganador, pero polémico: Gustavo Matosas.

Dejó huella en ambas instituciones. A su manera, se hizo notar en el futbol mexicano con importantes logros en la baraja de entrenadores extranjeros.

En México, Matosas dirigió al Querétaro, León, América, Atlas y Atlético de San Luis, mientras que en el extranjero ostenta una larga trayectoria, con los clubes uruguayos Villa Española, , Danubio FRC, Peñarol, Rampla Juniors, Plaza Colonia y Bella Vista. En Argentina con Estudiantes de La Palta, en Paraguay al Cerro Porteño y en Arabia Saudita al Al-Hilal SFC; a nivel de selecciones nacionales estuvo en el banquillo de Costa Rica.

Pero en 2019 su reputación se manchó tras la filtración de materiales que supuestamente lo señalaban de beneficiarse con comisiones de fichajes de jugadores de su estadía con el León. La presión y los malos resultados obligaron al técnico a dejar el banquillo del Atlético del San Luis y consecuentemente el país.

Domó a La Fiera

Con un total de 148 partidos dirigidos en el León, Gustavo Matosas se volvió en un histórico de la entidad. Bajo su mando, los esmeraldas retornaron a la Primera División en el 2012 y fueron bicampeones en la Liga MX tras las conquistas de los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014.

En el título del 2013, el rival en cuestión fueron las Águilas del América, por un global de 5-1. En aquel entonces, La Fiera presumía un equipo atractivo en ofensiva, con Mauro Boselli, Carlos 'el Gullit' Peña y Luis Montes, al tiempo que la defensa era orquestada por Rafa Márquez, hoy seleccionador de México.

Miguel Piojo Herrera y Gustavo Matosas, entrenadores del América y León en la final del AP2013. LigaMX.net

Devolverle la máxima categoría al León y el espíritu de lucha ante equipos de gran jerarquía como las Águilas del América lo colocaron en un sitio de honor por el club, con el que finalizó un récord de 66 victorias, 43 juegos empatados y 39 perdidos.

Estilo soso, pero con título internacional

En América su paso fue fugaz, pero dejó un título en uno de los rubros que actualmente sufre, el internacional.

Dirigió como azulcrema 25 partidos (12-6-7). Bajo su mando las Águilas conquistaron la Liga de Campeones de la Concacaf 2014-2015. Alzó el cetro de la región en Canadá tras un global de 5-3 sobre el Montreal Impact.

Además, este título le concedió al América jugar el Mundial de Clubes en Japón, pero ya sin Matosas en el banquillo.

La suerte no fue la misma en Liga MX. Gustavo Matosas y el entonces equipo, con figuras como Paolo Goltz, Pablo Aguilar, Rubens Sambueza, Darío Benedetto, Michael Arroyo, Oribe Peralta y Darwin Quintero, cayó eliminado por el Pachuca en cuartos de final y con ello la gestión del estratega en Coapa vio su fin por diferencias con la directiva.

Uno de los puntos que recriminó la afición azulcrema a Matosas fue el estilo de juego. Una estampa diferente al poderío ofensivo del León. Las Águilas con el técnico argentino era agazapado.

¿Dónde está Gustavo Matosas?

Gustavo Matosas actualmente está sin equipo, pero disponible para contrataciones de charlas de motivación y conferencista. Desde el pasado 16 de agosto, el Danubio de Uruguay confirmó su salida.

Arribó al club uruguayo en 2025 como director deportivo, pero en el presente año asumió también de director técnico. Los malos resultados y la zona de descenso lo hicieron presentar su renuncia.