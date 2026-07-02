IndyCar: Scott Dixon dejará Ganassi y se encamina a ser coequipero de Pato O'Ward en McLaren

Scott Dixon, uno de los mejores pilotos en la historia moderna de IndyCar, podría convertirse en coequipero del mexicano Pato O’Ward en 2027, luego de que se oficializara su salida de Chip Ganassi Racing.

A pesar de los esfuerzos por parte de Chip Ganassi para mantenerlo en su alineación, este jueves se comunicó la salida del neozelandés del equipo con el cual ha obtenido seis campeonatos en la serie estadunidense, junto con 58 de sus 59 victorias, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis de 2008.

Scott Dixon nos ha comunicado recientemente que no regresará en 2027”, expresó Ganassi, fundador del equipo, en un boletín.

Scott ha sido fundamental para CGR durante los últimos 24 años. Juntos hemos compartido campeonatos, muchas victorias e innumerables momentos que han ayudado a definir esta organización”.

Debido a todo lo que hemos logrado juntos y al legado que Scott ha construido aquí, creímos importante darle la oportunidad de terminar su carrera en Chip Ganassi Racing, y le hicimos una oferta por varios años para que así fuera. Respetamos que haya elegido un camino diferente y le deseamos mucho éxito”.

La fórmula Dixon-Ganassi es una de las más exitosas de la historia de las carreras en Estados Unidos IndyCar

¿Quién es Scott Dixon?

Nacido el 22 de julio de 1980, Scott Dixon es sinónimo de los éxitos más importantes de Chip Ganassi Racing en el milenio. Sus seis campeonatos y sus 59 triunfos lo colocan en segundo lugar en los rankings respectivos de la historia de IndyCar, sólo por detrás de AJ Foyt.

Hasta ahora, ha logrado al menos una victoria en 21 temporadas consecutivas, además de ser el piloto con más participaciones en la categoría (430). Además, tuvo múltiples oportunidades de ampliar su cantidad de triunfos en la Indy 500 con el paso de los años.

Asimismo, logró tres triunfos (dos absolutos y uno de clase) en las 24 Horas de Daytona en tres ocasiones con Ganassi (2006, 2015 y 2018) y un podio de clase en las 24 Horas de Le Mans en 2016 con el equipo. En diciembre pasado, fue nombrado Caballero de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda (KNZM).

Sin embargo, según medios especializados, el dominio de su coequipero Alex Palou en la serie, junto con un contrato lucrativo que McLaren le habría ofrecido, son los detonantes para que Dixon busque nuevos aires y haya rechazado la extensión de contrato.

Dixon y Felix Rosenqvist podrían aterrizar en McLaren en 2027 Joe Skibinski/IndyCar

¿Scott Dixon, coequipero de Pato O’Ward?

No es la primera vez que Zak Brown, jefe de McLaren, intenta adquirir los servicios de Dixon. Tras el debut de Fernando Alonso en la Indy 500, hace casi una década, la marca británica buscaba asentarse por cuenta propia en IndyCar y exploró la posibilidad de firmar al neozelandés, pero el proyecto no se concretó.

Fue hasta 2020 cuando empezó su asociación con Sam Schmidt para establecer lo que hoy se conoce como Arrow McLaren, donde el mexicano Pato O’Ward es el piloto principal y el que más tiempo ha estado.

Brown está determinado a ganar las 500 Millas de Indianápolis, carrera en la que el regiomontano ha estado cerca del triunfo. Por ello, aún con el hecho de que Christian Lundgaard suma dos victorias y está en la conversación de la batalla por el título de este año, el danés no tendrá una renovación de contrato, así como Nolan Siegel, quien ocupa el lugar 21 en la puntuación general.

Como reemplazos estarían Dixon y Felix Rosenqvist, ganador de la Indy 500 de este año y quien manejó para McLaren de 2021 a 2023. O'Ward tiene contrato vigente hasta 2027, y ha considerado a Dixon como uno de sus ídolos de la infancia, a la par de Lewis Hamilton.

Por lo pronto, Ganassi se concentrará en darle a Dixon las herramientas para alcanzar una nueva victoria, al tiempo de buscar al sucesor de uno de los autos más exitosos en la historia reciente de IndyCar.