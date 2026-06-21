Pato O'Ward se quedó sin suerte y termina en lugar 12 en Road America; Lundgaard fue el ganador

La suerte abandonó a Pato O’Ward durante el Gran Premio de Road America de IndyCar y así lo hizo ver en redes sociales, luego de terminar en lugar 12 mientras su coequipero Christian Lundgaard obtuvo la victoria tras remontar desde el fondo del grupo.

El mexicano arrancó en novena posición, pero las banderas amarillas condicionaron la dinámica de la jornada de este domingo, en el circuito permanente más largo del calendario.

En la vuelta 14 de las 55 programadas, Romain Grosjean perdió una rueda cuando el mexicano estaba haciendo su primera detención en pits, lo cual le permitió avanzar a la quinta casilla, misma en la que se mantuvo en los siguientes giros.

Pero al extender su segundo stint, O’Ward se convirtió en víctima de las neutralizaciones, luego de que Christian Rasmussen sufriera un problema con el componente híbrido en la vuelta 30, un giro antes de su segunda detención programada.

Al no tener combustible, el regiomontano tuvo que detenerse de emergencia cuando la zona de abastecimiento estaba cerrada, lo cual, por reglamento, ameritó una penalización.

Fue así como O’Ward tuvo que correr en último lugar en los siguientes giros. Si bien una bandera amarilla posterior le permitió hacer una estrategia radical, al topetear el tanque de combustible, sólo fue para rescatar un resultado entre los quince mejores, aún cuando hubo un sprint a una vuelta y varios pilotos protagonizaron accidentes.

O’Ward no ocultó su frustración en redes sociales, luego de una carrera que se convirtió en una rueda de la fortuna que giró a favor de su coequipero Lundgaard, quien corrió en última posición en la primera mitad del recorrido porque le tuvieron que reemplazar el alerón delantero, luego de sufrir un contacto con Scott Dixon.

El encadenamiento que generó Grosjean le permitió al danés alcanzar al grupo, pero la bandera amarilla de Rasmussen, en la que el piloto estadunidense se quedó detenido en la recta principal, ocurrió cuando Lundgaard ya había hecho su segunda parada en pits, por lo que automáticamente subió a los diez mejores cuando el ciclo de detenciones se completó.

Además, el tener más combustible le ayudó a Lundgaard para hacer una tercera detención más corta, por lo cual salió en tercer lugar para las últimas diez vueltas. Tras superar a David Malukas poco después, se benefició de la rotura de motor que el líder Marcus Armstrong sufrió a tres giros y medio de terminar, asegurando su segunda victoria de la campaña.

Lundgaard es cuarto en el campeonato con 297 puntos, mientras O’Ward mantuvo la quinta colocación con 257.

David Malukas y Will Power completaron el podio, en tanto que Alex Palou se recuperó de una sanción y también se benefició de una de las banderas amarillas para quedar quinto. El español supera por 60 puntos a Malukas con siete carreras restantes.

La IndyCar regresará a la acción el 5 de julio en el circuito de Mid-Ohio.