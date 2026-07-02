F1 y Lego llevarán a otro nivel el desfile de pilotos en el GP de la Gran Bretaña

Los aficionados que asistan al Gran Premio de la Gran Bretaña 2026 y los millones que sintonizarán la transmisión global serán testigos de un momento que, seguramente como ya sucedió en Miami, generará diversos videos virales, porque una vez más Lego y la F1 han creado vehículos con a escala para que los pilotos puedan usarlos en el desfile en Silverstone.

El desfile, que se realiza tradicionalmente hora y media antes de la carrera del domingo, mostrará en esta ocasión a los 22 pilotos manejando sus propios karts modificados creados con ladrillos de la famosa empresa de juguetes, los cuales fueron diseñados con los colores oficiales de cada escudería y sus respectivos números decorativos.

Una obra de ingeniería a base de bloques

Detrás de este vistoso proyecto existe un complejo trabajo de manufactura. Un equipo de 20 diseñadores, ingenieros y especialistas requirió más de 6,400 horas de desarrollo en la fábrica de Lego en Kladno, República Checa. Cada miniauto pesa cerca de 280 kilogramos (de los cuales 65 kg corresponden exclusivamente a los bloques), utiliza ruedas estándar de go-kart y está equipado con componentes internos que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h utilizando más de 28,000 ladrillos reales.

Esta activación busca superar el impacto de la flotilla estática exhibida la temporada pasada en el Gran Premio de Miami. Al respecto, Emily Prazer, Directora Comercial de la Fórmula 1, destacó la relevancia de este tipo de eventos para el campeonato: “El Desfile de Pilotos del año pasado en Miami con los autos LEGO grandes fue uno de los momentos más memorables y comentados de la temporada... Este año, nos basamos en ese momento para crear un espectáculo increíble para los fanáticos que asisten al Gran Premio de la Gran Bretaña y los que lo ven a nivel mundial”.

Por su parte, Julia Goldin, Directora de Producto y Marketing del Lego, enfatizó que la respuesta de lo del año pasado los llevó a elevar la apuesta.

“La emoción de los pilotos y fanáticos en Miami del año pasado fue imposible de ignorar. Queríamos ir aún más grande que el año pasado y asegurarnos de seguir sorprendiendo y deleitando a nuestros fanáticos”, concluyó.