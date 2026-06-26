Schweinsteiger respondió a técnico sobre acusaciones de racismo en el Mundial

Bastian Schweinsteiger respondió al técnico de Costa de Marfil sobre la polémica del racismo. El campeón del mundo rechazó las acusaciones y afirmó que sus palabras, se refirieron al futbol y no a las personas. Un día antes, Emerse Fae recordó los calificativos de “salvaje” y “poco ortodoxo” que utilizó el alemán.

“Me refería al futbol, no a las personas. Se trata de un análisis futbolístico, ni más ni menos. Desde luego, no era mi intención ofender a nadie”, indicó Schweinsteiger en un comunicado enviado a a través de la cadena de televisión ARD, con la que trabaja.

El técnico Emerse Fae recordó los calificativos que usó Bastian Schweinsteiger Reuters

La semana pasada, antes de que Alemania venciera a Costa de Marfil en su segundo partido del Grupo E en Toronto, dijo que Alemania debía estar “preparada para que el partido fuera impredecible en algunos momentos”. Dijo que los marfileños practicaban un “futbol africano”, que describió como “a veces un tanto heterodoxo, un poco salvaje, no tan táctico”.

“Bastian Schweinsteiger comentó sus expectativas respecto al estilo de juego de la selección de Costa de Marfil, resumiendo sus experiencias y observaciones de los últimos partidos”, explicó el coordinador deportivo de la ARD, Axel Balkausky.

“La conversación versó sobre una valoración futbolística, no sobre las personas en sí. No detecto ningún tipo de racismo en sus comentarios ni en su elección de palabras. Si el seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, hablara directamente con Bastian, estoy seguro de que sus sospechas se disiparían en un santiamén. Quizá surja esa oportunidad más adelante en el torneo”, añadió.

En la cadena de TV en la que trabaja Bastian Schweinsteiger rechazaron algún intento de racismo Reuters

Cuando se le pidió su reacción tras la victoria de Costa de Marfil por 2-0 sobre Curazao el jueves, que les valió el segundo puesto tras Alemania y el pase a los dieciseisavos de final del Mundial, Fae dijo a periodistas que estaba decepcionado por los comentarios de Schweinsteiger.

“Cuando se conoce el futbol como él lo conoce, resulta extraño que hable así... lo podríamos calificar de racista si llamáramos a las cosas por su nombre. Pero así son las cosas. Hoy en día vivimos en un mundo en el que todo el mundo es libre de decir lo que piensa.

No puedo cambiar su punto de vista. No puedo cambiar su forma de hablar. Pero lo único que puedo hacer es demostrar sobre el terreno de juego que África no se limita al juego físico. También somos muy técnicos y muy tácticos”, indicó.

Con información de Reuters.