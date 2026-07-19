Scaloni tras perder la Final del Mundial: “Somos grandes en la victoria y también en la derrota”

Lionel Scaloni, técnico de la Selección de Argentina, mostró serenidad tras la derrota frente a España en la Final de la Copa del Mundo 2026 y destacó la actitud de su equipo al aceptar el resultado con dignidad, asegurando que la grandeza de un grupo también se demuestra en los momentos difíciles.

Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de recordar todo lo que hicimos para llegar hasta la Final", declaró el estratega argentino al término del encuentro.

Pese a quedarse a un paso del bicampeonato, Scaloni reconoció el esfuerzo de sus jugadores y aseguró sentirse orgulloso del recorrido que realizó la Albiceleste durante el torneo, resaltando la dificultad que representa disputar una Final de Copa del Mundo.

Agradeciendo de manera eterna a estos chicos que nos han dado otra Final del Mundo y que han competido hasta el final. Ellos fueron mejores, esa es la verdad, pero me guardo un enorme recuerdo de este grupo. Llegar hasta aquí cuesta muchísimo y debemos darle un valor enorme", afirmó.

Finalmente, el seleccionador envió un mensaje a la afición argentina, a la que aseguró que el equipo entregó todo en busca del título y que ahora será momento de levantarse para afrontar los próximos retos.