¿Saúl Canelo Álvarez retará a David Benavidez? Su presencia en Las Vegas enciende el fin de semana 

Saúl Canelo Álvarez no subirá al ring en su habitual fin de semana del Cinco de Mayo, pero su figura estará presente en la cartelera del sábado en el T-Mobile Arena.

El campeón de cuatro divisiones, con marca de 63-3-2 y 39 nocauts, asistirá a la función como espectador, confirmó su entrenador y representante Eddy Reynoso a Boxing Scene. La velada será transmitida en México por ESPN+.

Álvarez se recupera de una cirugía de codo realizada el año pasado, lo que lo dejó fuera de su tradicional aparición en mayo, una fecha que había encabezado de forma consecutiva desde 2015.

En la pelea estelar, David Benavidez, de 29 años y con récord invicto de 31-0 con 25 nocauts, debutará en peso crucero ante el campeón unificado de la OMB y la AMB, Gilberto Zurdo Ramírez, quien presenta marca de 48-1 con 30 nocauts.

Benavidez fue durante años contendiente obligatorio del CMB en las 168 libras cuando Álvarez ostentaba el campeonato indiscutido. El combate del sábado se desarrolla en el mismo fin de semana que históricamente encabezaba el jalisciense.

Canelo Team estará con Munguía

En la pelea coestelar, el excampeón mundial Jaime Munguía disputará el cinturón supermediano de la AMB ante Armando Resendiz. Munguía forma parte del equipo de trabajo de Álvarez.

Se prevé que Álvarez regrese a la actividad en septiembre, en Arabia Saudita, durante el periodo que coincide con las celebraciones del Día de la Independencia de México. Entre los posibles rivales figuran Christian Mbilli, Hamzah Sheeraz y el propio Resendiz en caso de obtener la victoria.

La función también contará con la presencia del expromotor de Álvarez, Oscar De La Hoya, quien acudirá para respaldar a sus peleadores, incluido Ramírez. Ambos protagonizaron un intercambio público durante la promoción de la pelea de Álvarez ante Munguía en 2024.