"Estoy que echo humo": Arteta explota contra el VAR y promete la final de la Champions para el Arsenal 

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, expresó su frustración tras el empate 1-1 contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Champions, si bien mantuvo la confianza en que su equipo logrará el pase a la final en casa.

"No conseguimos el resultado que queríamos y la forma en que habíamos planteado el partido. Queríamos ganarlo, pero al menos está en nuestras manos, delante de nuestra gente, estar en la final", declaró Arteta.

El técnico español se mostró orgulloso del desempeño de su equipo en un campo difícil, destacando que han visto "a algunos de los mejores equipos del mundo venir aquí y encajar tres y cuatro goles, y nosotros no".

No obstante, la mayor fuente de molestia para Arteta fue una decisión arbitral que involucró al VAR. Se quejó amargamente de un penalti que, tras ser pitado inicialmente a favor de su equipo, fue anulado después de la revisión.

Atletico de Madrid-Arsenal, una serie muy cerrada. AFP

"Estoy que echo humo por cómo se anula el penalti sobre (Eberechi) Eze, por la manera en como ocurrió cuando no es un error claro y manifiesto", lamentó.

Arteta criticó duramente que este tipo de errores sucedan a este nivel, ya que "cambia el curso del partido y, a este nivel, lo siento, pero esto no puede pasar", se quejó el técnico del Arsenal.

Para concluir, el entrenador enfocó la atención en los próximos desafíos: "a jugarnos todo en Londres, a prepararnos, nos jugamos la vida ahora con el Fulham el sábado para ganar la Premier y después de eso ya nos empezaremos a preparar para la segunda parte de la semifinal".