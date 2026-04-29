"Tenemos un desafío fantástico por delante", dice Simeone tras el empate ante el Arsenal

Diego Simeone tiene claro que la batalla apenas comenzó. El empate 1-1 ante el Arsenal, en el partido de ida de las semifinales de la Champions, es un resultado que invita al entusiasmo para los seguidores colchoneros.

"Tenemos un desafío fantástico por delante, que me ilusiona, me entusiasma el lindo desafío de Londres. ¿Qué más lindo hay?", sonrió Simeone en la conferencia de prensa postpartido en el Estadio Metropolitano.

El estratega argentino reconoció a sus jugadores por reaccionar al 1-0 en contra de la primera parte. Lejos de irse presionados al descanso, retornaron al campo de juego con todo para conseguir un empate que deja todo abierto en la serie, a definirse en el norte de Londres.

"Este equipo no baja los brazos, siempre pelea y se pone de pie ante la adversidad. Perdíamos 1-0 y en el segundo tiempo encontramos la fuerza. Tenemos ahí corriendo a Koke y Antoine (Griezmann), con la edad que tienen (34 y 35 años, respectivamente)", destacó Simeone.

Leandro Trossard cae ante los pasos de Marc Pubill y Julian Alvarez. AFP

Pensando en la vuelta, el Cholo espera un partido de máxima exigencia en el que su equipo deberá "elevar el rendimiento defensivo" y donde espera aprovechar la "presión que ellos tienen de ganar la Champions y también la Premier League".

Los argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone acabaron este miércoles con problemas físicos, pero su técnico confía en contar con todos sus hombres para el partido del próximo martes en la capital de Inglaterra.

"Conociéndoles, el martes estarán todos seguro", respondió el Cholo, conocedor de que sus dirigidos son unos soldados siempre dispuestos a colocarse en la primera línea de combate.

Simeone agradeció a sus aficionados: "Vivir esto es ya increíble y maravilloso. Es un regalo a nuestra gente estar en las semifinales. Me quedo sobre todo con lo vivido antes del partido, con todo la gente recibiéndonos así, después de venir de perder una final (ante la Real Sociedad, en la Copa del Rey). Son increíbles".