Respecto a las disculpas de Faitelson, José Ramón dice que todo estaba planeado

El Salón de la Fama del Futbol Internacional en Pachuca sigue dando la nota, pero no por los que han sido protagonistas en la cancha sino por los que se presentan ante los micrófonos. Lo que parecía ser una reconciliación pública entre José Ramón Fernández y David Faitelson destapó una caja de Pandora sobre su compleja relación histórica.

Durante la votación de la generación 2026, David Faitelson interrumpió el protocolo para dirigirse directamente a su mentor. Con la voz entrecortada, el hoy periodista de TUDN ofreció una disculpa pública a Joserra, reconociendo que fue su guía durante décadas.

Aunque el mundo del deporte celebró el hecho, la tregua duró poco. Fernández calificó el acto como un "montaje planeado", reabriendo la herida que sangra desde que su pupilo estrella decidió marcharse a la competencia directa.

En su cuenta de X, repondió: "Eso estaba preparado, observa los videos, varias tomas y te darás cuenta. no aprovechó el momento, tuvo varios cómplices apoyando que esto se diera, tristemente".

Odín Ciani encaró a David Faitelson en Pachuca tras las disculpas a José Ramón Fernández. Diana Pérez.

Para entender este conflicto, hay que retroceder a los años 80 y 90 en TV Azteca (antes Imevisión). José Ramón Fernández construyó un imperio periodístico basado en el antiamericanismo y la crítica feroz al sistema. Faitelson se convirtió en escudero de Fernández. Sus colores para televisión ofrecieron otra perspectiva a la forma de contar historias de futbol, siempre bajo la protección y exigencia de José Ramón. Tras la salida de Fernández de TV Azteca en 2006, ambos se reencontraron en ESPN. Durante años, mantuvieron una química inigualable en programas como

El punto de quiebre definitivo ocurrió en 2023, cuando Faitelson se fue a Televisa, lo que Joserra interpretó como una alta traición a sus principios.

El legado de esta dupla es innegable, pero hoy el periodismo deportivo en México vive el final de una era: el maestro y el alumno están en trincheras opuestas al tiempo que salen a la luz conflictos éticos y personales que trascienden al deporte y al periodismo.