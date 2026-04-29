VIDEO: Mira el momento en que el Cholo Simeone reclama a un Ben White una falta de respeto

Diego Pablo Simeone no dudo y se fue de inmediato contra Ben White cuando vio que el jugador del Arsenal no tuvo cuidado y caminó sobre el escudo del Atlético de Madrid en el momento de dirigirse a los vestidores luego del empate 1-1 que protagonizaron en la ida de las semifinales de la Champions League en el estadio Metropolitano.

Primero, Giuliano Simeone, hijo del estratega colchonero y uno de los principales futbolistas de la plantilla rojiblanca, encaró a White cuando notó el descuido de abandonar el campo sin el cuidado de no pisar la insignia del Atlético de Madrid. Sorprendido, White respondió al reclamo para que momentos después fuera Diego Pablo Simeone quien con palmadas en el dorso y un empujón reclamara la falta de respeto a la institución.

Para Simeone, pisar el escudo no es un acto inocente: representa una falta de respeto al club, a su historia y a la institución que él defiende con uñas y dientes desde hace más de una década.

White, a quien le marcaron el penal con el que el Atlético de Madrid salvó la igualada, continuó su camino sin mayores gestos y sin que este altercado creciera cuando jugadores de ambos equipos iban camino al túnel que lleva a los vestuarios.

Simeone y el resto de los jugadores colchoneros tendrán la oportunidad de cobrarse la afrenta de White cuando el próximo martes visiten al Arsenal para la vuelta de la serie en el Emirates Stadium, donde el ganador en el tiempo regular, extra o en penales, de preservarse la igualada, será uno de los finalistas de la Champions League.