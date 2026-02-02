Sarah Schleper en Milano-Cortina 2026: La histórica esquiadora que rompe récords con México

El nombre de Sarah Schleper ya está escrito con letras doradas en el olimpismo mundial. La esquiadora nacida en Colorado, pero naturalizada mexicana desde hace 15 años, vivirá en Milano-Cortina 2026 su séptima justa invernal, una cifra que la sitúa en el olimpo de la constancia deportiva.

Después de representar a Estados Unidos en cuatro ediciones (Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010) y a México en tres (Pyeongchang 2018, Beijing 2022 y ahora 2026), Schleper busca cerrar una trayectoria de longevidad sin precedentes en la alta montaña alpina.

Sarah y su hijo Lasse, juntos en los Olímpicos invernales

Esta edición tiene un matiz emocional único para Sarah Schleper, ya que compartirá la delegación oficial con su hijo, Lasse Gaxiola, quien debuta en el esquí alpino a los 18 años, luego de obtener su clasificación por méritos propios en el ranking internacional.

La veterana esquiadora, quien logró situarse en el top 10 olímpico en Turín 2006, ha sido la mentora principal de su hijo, demostrando que su legado trasciende las marcas personales.

Su participación conjunta simboliza el crecimiento de los deportes invernales en México, país al que Sarah decidió representar por el vínculo con su esposo, Federico Gaxiola, y el firme deseo de abrir brecha para las nuevas generaciones de atletas mexicanos que no cuentan con nieve en su territorio.

El camino de la Leona de la nieve hacia sus séptimos juegos ha sido un ejemplo de resiliencia. A sus casi 47 años, la abanderada mexicana no solo enfrenta las pendientes más pronunciadas de Europa, sino también el reto de competir contra atletas que apenas tienen la edad de su hijo.

No obstante, su experiencia en el circuito de la Copa del Mundo y su conocimiento de las pistas italianas le otorgan una ventaja en la gestión de la presión. Para la delegación nacional, contar con una figura de su calibre garantiza un liderazgo sólido en la Villa Olímpica, sirviendo de guía para talentos como Donovan Carrillo.

La actividad de Sarah Schleper en Milano-Cortina se concentrará en las disciplinas técnicas. El domingo 15 de febrero participará en el eslalon gigante, mientras que el miércoles 18 cerrará su histórica cuenta personal en el eslalon.

Ambos eventos se llevarán a cabo en la icónica sede de Cortina d'Ampezzo, en la pista Olympia delle Tofane. Con su despedida programada para esta justa, el deporte invernal despide a una mujer que dejó una huella profunda en la historia olímpica invernal.