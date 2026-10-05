¡No se fía! Luis de la Fuente teme a Croacia tras el 7-0 de Inglaterra

La Selección de España está a un solo paso de sellar su boleto a la siguiente ronda, pero su técnico no se fía de nadie. Previo al explosivo choque en la UEFA Nations League, el estratega de La Roja, Luis de la Fuente, lanzó una seria advertencia a su plantel, asegurando que el histórico 7-0 que Inglaterra le clavó a Croacia fue un simple "accidente" y que se medirán ante una fiera herida y sumamente peligrosa.

"Eso pasa una vez en la vida": El respaldo que otorga de la Fuente a los croatas

A pesar de la escandalosa vapuleada sufrida por el cuadro balcánico a manos de los británicos dirigidos por Thomas Tuchel, el timonel español defendió el orgullo de sus próximos rivales en conferencia de prensa.

"Para mí es un equipo fantástico, buenísimo. Lo del otro día fue un accidente del futbol", matizó De la Fuente, recordando que grandes potencias también han sufrido colapsos similares, haciendo memoria del doloroso 6-0 que la misma Alemania encajó ante España en 2020 o el 6-1 que la Roja le propinó a Argentina en 2018.

El orgullo como arma de doble filo

El técnico dejó en claro que la escuadra comandada en la cancha por Luka Modric saldrá a devorarse el campo en Split impulsada por el amor propio.

"Es verdad que este resultado puede servir un poco más de motivación para los croatas", reconoció abiertamente. Sin embargo, la vigente campeona del mundo no viaja a especular: "Nosotros también tenemos muchas ganas de hacer un gran partido y dejar sellada la clasificación", sentenció con firmeza.

Lamine Yamal y la clasificación en la Nations League

Con el arsenal encendido tras pegarle 3-1 a República Checa con una exhibición de Lamine Yamal, España lidera con paso perfecto el Grupo A3. Para este crucial compromiso del martes 6 de octubre, la ecuación es muy sencilla: un empate o una victoria en el Estadio Poljud asegurará el pase matemático de La Roja a los Cuartos de Final.

A pesar del desgaste físico que implica disputar cuatro duelos en tan solo diez días, De la Fuente mantendría a su joya blaugrana como titular indiscutible en territorio hostil.