Día negro en la NFL: Jayden Higgins sufre devastadora lesión y se pierde toda la temporada

Los Houston Texans han recibido un duro golpe antes del kick off de la temporada 2026 de la NFL. El receptor abierto de segundo año, Jayden Higgins, se perderá toda la campaña regular tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla izquierda. El devastador diagnóstico fue confirmado por el equipo médico de la franquicia este miércoles, tras someter al jugador a una resonancia magnética.

¿Cómo se lesionó Jayden Higgins?

El lamentable incidente ocurrió el martes 18 de agosto durante una práctica conjunta contra Las Vegas Raiders. Higgins se encontraba ejecutando una trayectoria aérea en la zona de anotación durante los simulacros ofensivos de 11 contra 11. Al saltar por el ovoide, tuvo una caída aparatosa y cayó de forma incómoda sobre su extremidad.

Aunque el receptor logró salir del emparrillado cojeando por su propio pie, el optimismo inicial del cuerpo técnico se desvaneció por completo con los resultados de los exámenes. El jugador deberá someterse a cirugía en los próximos días y su periodo de recuperación se estima entre nueve y doce meses.

¿Qué tanto afecta a los Houston Texans la lesión de Higgins?

Esta baja altera significativamente los planes de los Texans. Higgins, seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2025, tuvo un año de novato destacado al registrar 41 recepciones para 525 yardas y 6 anotaciones. Gracias a su gran físico y velocidad, el cuerpo técnico lo proyectaba como el receptor número dos titular de la ofensiva, complementando el ataque aéreo comandado por Nico Collins.

Ahora, el mariscal de campo estelar C.J. Stroud se queda sin uno de sus objetivos más confiables en la zona roja. La baja de Higgins obligará al entrenador en jefe a reajustar su estrategia de forma inmediata. Se espera que Xavier Hutchinson, Jaylin Noel y Tank Dell asuman un rol protagónico para llenar el vacío. Diversos reportes apuntan a que la gerencia general de Houston ya explora el mercado de intercambios y la agencia libre en busca de un veterano que pueda aportar profundidad.

¿Qué jugadores de la NFL se perderán la temporada por lesión en la pretemporada?

El caso de Higgins se suma a una lista negra de bajas confirmadas en este mes de agosto:

Ricky Pearsall (WR, San Francisco 49ers): El receptor abierto de los 49ers sufrió una grave lesión en la rodilla durante las prácticas de agosto que lo dejará fuera por toda la temporada 2026.

El receptor abierto de los 49ers sufrió una grave lesión en la rodilla durante las prácticas de agosto que lo dejará fuera por toda la temporada 2026. Tyler Biadasz (C, Los Angeles Chargers): El centro titular de los Chargers sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) durante un entrenamiento del equipo, una baja durísima e indefinida que arruina sus planes para esta campaña.

El centro titular de los Chargers sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) durante un entrenamiento del equipo, una baja durísima e indefinida que arruina sus planes para esta campaña. Chris Brazzell (WR, Carolina Panthers): El joven receptor de los Panthers también ingresó a la lista de reservas lesionados tras confirmarse una dolencia en la rodilla que le pondrá fin a su año de forma prematura.

El joven receptor de los Panthers también ingresó a la lista de reservas lesionados tras confirmarse una dolencia en la rodilla que le pondrá fin a su año de forma prematura. Robbie Ouzts (FB, Seattle Seahawks): El fullback sufrió una fuerte lesión en el cuello durante las prácticas de agosto y se perderá el año completo.

Mientras tanto, en el panorama del futbol mexicano, Rayados marcha tercero de la clasificación con nueve puntos y busca dejar atrás el pésimo torneo que tuvieron el curso pasado de la mano de su nueva gestión técnica, una realidad contrastante con la crisis hospitalaria que vive la escuadra texana.