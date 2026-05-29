Almeyda desató la locura en Monterrey; tiró un ‘dardo’

Matías Almeyda desató una locura a su llegada a Monterrey. El técnico argentino accedió a hablar con los medios de comunicación y destacó varios puntos, su felicidad de regresar a México y su cariño por Chivas.

“Hablo con todos. Gracias por estar acá. La verdad estoy muy feliz de este regreso a México y deseo que sea de la mejor manera y poder estar un tiempo muy largo Muchísimas, hoy arranca un sueño en mi vida, la de mi staff y la de todo un club”, mencionó Matías Almeyda.

El técnico, que firmó un contrato por dos años con Monterrey, tuvo palabras para los aficionados de Chivas y soltó una frase que dará de qué hablar.

“Pasaron muchos años y esa afición sabe lo que ha significado y lo que significa para mí. Yo la hipocresía la dejo de lado… Es un equipo al cual quiero, arranca una nueva historia y arranca en un club que me tiene confianza, que me demuestra cariño, que me demuestra en toda la planificación un cariño especial, vengo a darle todo lo que tengo”, aseguró.

Matías Almeyda se dijo agradecido con la gente de Rayados por la posibilidad que le dieron y espera que su nueva afición pueda disfrutar con su trabajo.

“Estoy muy agradecido con la gente de Rayados, con sus dueños, directivos, por esta posibilidad, y a la gente seguramente con el trabajo espero disfrutar entre todos y no tengo duda de que va a ser así”, señaló.

A su arribo a la entidad, también lo hizo Erik Lamela, quien formará parte de su cuerpo técnico.