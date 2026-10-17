Jordan Carrillo se sincera tras su primer gol con Chivas: "Ya lo merecía"

Otra tarde amarga para Chivas, que pesé a lograr el empate ante Tigres, dejaron ir dos puntos que fácilmente pudieron haber obtenido. Aunque la buena noticia es que Jordan Carrillo por fin apareció con la playera rojiblanca.

Justo cuando el partido se complicó para el Rebaño, Gabriel Milito le dio oportunidad a Carrillo y él, en cinco minutos, logró anotar su primer gol con el Guadalajara.

Jordan Carrillo celebra su primer gol con Chivas en el empate ante Tigres MEXSPORT

Tras el encuentro, y en declaraciones para Amazon Prime, Jordan enfatizó que ya le tocaba una noche como estás y aunque no se consiguió la victoria, está feliz por su gol.

Un orgullo. Estoy contento, es algo que merecía, que necesitaba para seguir creciendo. Tengo confianza y estoy feliz de marcar mi primer gol con esta camiseta”, señaló

De igual manera, Carrillo enfatizó que lo queda es seguir trabajando, esforzarse más para que el DT de Chivas siga confiando en él.

Hay que seguir trabajando, seguir haciendo lo mío y estar dispuesto a todo para ayudar al equipo”, comentó.

Carrillo, confiado en la victoria ante los Chivahermanos

El próximo martes, debido a la doble jornada en la Liga MX, Chivas se mantiene en el Akron para recibir al Necaxa y para Jordan, este partido debe ser una victoria ante la afición.

“Lo bueno que se viene un partido seguido, ante nuestra gente y vamos a hacer todo lo posible para conseguir los tres puntos”, sentenció.

Van 4 partidos donde Chivas no consigue la victoria y aunque se mantienen en el cuarto lugar, el funcionamiento en estos últimos encuentros es donde preocupa a la afición rojiblanca, quienes buscan volver a celebrar el triunfo de su equipo.