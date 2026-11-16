Para esta eliminatoria de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica, la afición se sorprendió al ver que Santiago Sandoval, el joven mediocampista ofensivo de 19 años de Chivas, portará el dorsal 9 de la Selección Mexicana.

Ese número que en el Mundial 2026 correspondió a Raúl Jiménez, apareció en la espalda del canterano rojiblanco durante la Fecha FIFA, generando expectativa sobre el rol que tendría en el esquema de Rafael Márquez. Sandoval ingresó en el partido de ida en Kingston y tuvo participación directa en la reacción mexicana.

Santiago Sandoval durante el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Mexsport

¿Cómo se enteró Sandoval de que usaría la 9 con México?

En entrevista con Azteca Deportes, Santi Sandoval detalló que la noticia llegó de forma inesperada y espontánea.

Desde que llegué al vestidor que vi la camisa con Santiago Sandoval. El nueve”, explicó, confirmando que no tenía idea previa de que le asignarían ese dorsal.

Sandoval también habló del contexto familiar. Recordó que en la concentración anterior le había tocado el 28 y que su familia tiene playeras con ese número.

“La concentración pasada me tocó el 28. Entonces las camisas que tiene mi familia son con el veintiocho. Yo no tenía internet allá en Jamaica y no pude avisarle que me habían dado el nueve”, añadió.

Sandoval habló acerca de la sensación que tuvo de portar un número importante, el de Raúl Jiménez.

Sí se siente una responsabilidad, pero bonita. Si es muy importante y es una playera muy bonita la verdad”, finalizó.

El canterano de Chivas, que en poco tiempo pasó de las fuerzas básicas al primer equipo y a la Selección Mayor, demostró con estas palabras la mezcla de sorpresa, responsabilidad y emoción que le generó el dorsal.