Revés a Yankees antes de jugar: Aaron Judge queda fuera del roster para la serie ante los Red Sox

El capitán y máxima figura de los New York Yankees, Aaron Judge, quedó fuera del roster para encarar la Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Boston Red Sox, serie de primera ronda de playoffs que arranca este mismo martes por la noche.

En contraste con la sensible baja del bombardero, el bateador designado Giancarlo Stanton —ausente desde el pasado 24 de abril debido a distensiones musculares crónicas en las pantorrillas— sí fue incluido de última hora en la nómina de la postemporada de la MLB junto al jardinero central Trent Grisham.

Sin tener actividad ofical desde el 16 de septiembre por una distensión en la pantorrilla derecha, Judge realizó una práctica de bateo en vivo este lunes en las instalaciones del Yankee Stadium en un intento desesperado por convencer al mánager Aaron Boone y al cuerpo médico del club.

Durante dicha sesión frente a los lanzadores de ligas menores Ryan Weathers y Elmer Rodríguez, el patrullero recibió dos bases por bolas, conectó un rodado directo al montículo y se ponchó cantado, evidenciando una notable falta de ritmo en la caja de bateo.

El tres veces Jugador Más Valioso (JMV) del joven circuito recibió una inyección de plasma pobre en plaquetas el 21 de septiembre para acelerar su proceso de recuperación. El pelotero de 34 años de edad ya se había perdido gran parte del año entre el 31 de mayo y el 8 de septiembre debido a una fractura de costilla, logrando participar en apenas 66 compromisos de la campaña regular antes de sufrir esta última recaída muscular.

Aaron Judge ha padecido con las lesiones a lo largo de toda la temporada. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El retorno de Giancarlo Stanton y el panorama de Boston

La ofensiva de los Yankees dependerá ahora del regreso de Giancarlo Stanton. El toletero de 36 años comenzó la campaña registrando un promedio de .256 con tres cuadrangulares en 24 desafíos antes de ingresar a la lista de lesionados. Por su parte, Grisham superó una distensión en el isquiotibial derecho sufrida el 4 de septiembre para unirse al grupo de 15 jugadores de posición habilitados para la serie.

Por el lado de los Boston Red Sox, el mánager Alex Cora confirmó que el zurdo estelar Garrett Crochet estará disponible desde el bullpen de relevistas. Crochet no lanza desde el 25 de abril debido a una severa inflamación en el hombro izquierdo, pero cuenta con el antecedente de haber maniatado a la ofensiva neoyorquina en la postemporada anterior tras permitir solo una carrera en siete entradas de labor.