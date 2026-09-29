Anthony Gordon tuvo que llegar al Barcelona para que lo valoraran

Anthony Gordon sintió que tuvo que salir de Inglaterra y fichar por el Barcelona para que en su propio país reconocieran algo más que su velocidad. El atacante aseguró que su llegada al futbol español permitió mostrar la técnica y la inteligencia que, a su juicio, quedaron en segundo plano durante su etapa en la Premier League.

El extremo de 25 años, quien dejó al Newcastle este verano en una operación con un valor inicial de 70 millones de euros, explicó que el cambio de equipo también modificó la manera en que lo perciben los aficionados ingleses.

Siempre he tenido la sensación de que, en Inglaterra, la gente me respetaba porque era rápido y presionaba, pero en realidad nunca respetaban la calidad y la inteligencia con las que juego”, declaró Gordon a ITV durante su concentración con la selección.

El delantero surgido en el Everton consideró que sus compañeros sí identificaban esas características, aunque fuera del vestidor predominaba la imagen de un futbolista cuya principal aportación consistía en correr, presionar y competir con agresividad.

Gordon todavía no consiguió su primer gol con los azulgranas, pero aportó cinco asistencias en sus primeros siete partidos, un arranque que respaldó su intención de demostrar que podía responder en un sistema distinto.

Barcelona muestra otra versión de Gordon

El seleccionado inglés atribuyó parte de ese cambio al contraste entre las exigencias de su antiguo club y las del Barcelona. El Newcastle potenciaba su capacidad para recorrer espacios y sostener un ritmo intenso, mientras que el conjunto español le permite exhibir otros recursos.

“En España aprecian mucho mi inteligencia y mi calidad porque, en el Barça, si no tienes técnica, si no eres inteligente, no sirves”, afirmó Gordon.

El atacante explicó que abandonar la Premier League fue una decisión consciente. Gordon buscaba una experiencia diferente y una oportunidad para ampliar la percepción que existía sobre su juego.

“Quería dejar la Premier League. Quería una experiencia diferente y eso era exactamente lo que quería. Sentía que tenía más de lo que la gente pensaba de mí y quería demostrarlo en el escenario más grande del mundo”, agregó el futbolista del Barcelona.

Gordon trasladó ese impulso a la selección de Inglaterra, con la que marcó ante España en la derrota por 3-2 en la Nations League. El extremo reconoció que empieza a recibir mayor valoración en su país, aunque consideró que ese reconocimiento todavía puede crecer.

El inglés tendrá nuevas oportunidades de demostrarlo durante octubre, cuando el Barcelona afronte compromisos de Champions League frente al Galatasaray y al Paris Saint-Germain, además del primer Clásico contra el Real Madrid de la temporada.