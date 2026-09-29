Carlos Álvarez afronta uno de sus miedos en la comida: el chile

Carlos Álvarez afrontó uno de sus miedos en la comida en México: el chile. El oriundo de Sevilla, España, afirmó que le tiene respeto, pero después de probar varios platillos quedó fascinado con lo que degustó.

“No he probado el picante, me da miedo. Le tengo un poco de respeto, pero entiende que, poco a poco, iré avanzando un poquito”, indicó el delantero del América, cuando se encontró con Lucho Martínez, dueño del restaurante Ultramarinos Demar.

El primer platillo que probó fue una tostada de paté de pescado blanco. “Muy bueno. Me pareció algo muy bueno, algo distinto de lo que haya probado anteriormente y me gustó mucho: 8.5 de 10”.

El segundo platillo fue un taquito de chorizo de pescado, con tortilla de harina del norte de México. Lucho Martínez explicó que el chorizo lo hacen con todas las partes de los huesos de pescado y contiene chiles secos.

“Espectacular. Pica un poquito. Está increíble de bueno”, mencionó el futbolista de 23 años.

En el último acto, un pescado frito, pero lo que calificó de espectacular fue un fideo seco, con arroz y pico de gallo.

Carlos Álvarez consideró espectacular un fideo que probó Mexsport

“Está increíble, pica un poquito, pero está muy bueno. Me recuerda algo, no sé a qué, al Fideuá es como una especie de fideo que se puede hacer con marisco o carne, se queda con una textura muy parecida. Esto pica un poco más. Le voy a poner 9.5 porque pica. Me está encantando todo”, señaló Carlos Álvarez.