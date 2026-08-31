'Chaco' Gimenez filtra los detalles sobre el fichaje de Santiago Gimenez al Porto

Santiago Gimenez será anunciado a la brevedad como nuevo delantero del Porto, por lo que este mismo martes 1 de septiembre comenzará a entrenar con el conjunto lusitano en espera de debutar en el Do Dragao, mismo que debutará en la Champions League contra el Manchester City.

Revelando los detalles sobre el fichaje del delantero de la Selección Mexicana por el club portugués, Christian Chaco Gimenez aseguró que el pase al Porto estuvo en duda durante ciertos momentos de este verano, lo que hubiera significado meses de inactividad para el goleador:

“En un principio ya veníamos hablando con Porto, que fue de los primeros que se acercaron, y a medida de que se acercaba el tiempo del mercado de fichajes de complicaba”.

Santiago Giménez será jugador del Porto para la tempoarada 2026-27. X: @acmilan

De cara a la que representará su tercera experiencia en Europa (Feyenoord y Milan), El Chaco compartió que se dejó de realizar el análisis exhaustivo que acostumbran por el amor del delantero al conjunto Rossoneri, mismo en el que jugó lesionado durante algunos compromisos, situación que le terminó costando al largo plazo:

“Pensamos que el Milan iba a ser una gran oportunidad porque, aparte, Santi desde chico es del Milan y cuando llegaron todo el análisis se terminó y nos fuimos para allá. Para mí es un buen paso llegar al Porto”.

Santiago Gimenez podría debutar contra Manchester City

Una vez que el delantero pase los exámenes médicos y firme su contrato con el Porto, Santiago Gimenez estará disponible para tener actividad con el conjunto dirigido por Francesco Farioli, contando con su primera oportunidad este viernes 4 de septiembre ante Moreirense en la Jornada 5 de la Primeira Liga de Portugal:

“Hace la revisión médica (lunes) y el martes ya va a estar entrenando con el equipo”.

En caso de no ser convocado por los 3 días de entrenamiento, la siguiente oportunidad para el atacante mexicano se le presentará el martes 8 de septiembre, cuando Porto reciba al Manchester City en la Jornada 1 de la Fase Liga de Champions League, instancia en la que los lusitanos desean obtener la mayor cantidad de victorias y contender por uno de los boletos disponibles a Playoffs o sorprender y meterse a los Octavos de Final de manera directa.

BFG